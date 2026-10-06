百元印花稅買樓！首置客連環搶購屯門私樓 開放式戶230萬沽｜二手市況

屯門青山公路一帶低密度屋苑環境寧靜、自成一格兼居住氣氛高尚，持續吸引廣大優質買家入市。利嘉閣地產青山公路-豪宅分行高級經理黃錦鵬表示，該行團隊近日連環促成區內兩宗開放式單位二手成交，成交價均低於400萬元，即可享百元印花稅。
黃錦鵬指，其中緹岸2座低層J室，單位實用面積約223方呎，開放式間隔，外望園景。新買家為首置客，早前透過利嘉閣真盤源平台了解屋苑資訊，並獲安排參觀上述單位。客人鍾情單位開則四正實用，且附設傢俬可即時入住，遂決定即時與業主議價。單位原開價270萬元放售，經誠意洽商後減價40萬元或約14.8%，以230萬元沽出，呎價約10,314元，略高於市價。
資料顯示，緹岸位於掃管笏管翠路8號，2020年入伙，分為2期發展，合共8座及洋房22間，提供1,982伙。
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滿名山滿庭319呎戶340萬售出
黃錦鵬續指，滿名山滿庭9座低層C室，單位實用面積約319方呎，採開放式間隔，外望優雅園景。新買家現居於北區，同樣為首置客，早前透過利嘉閣真盤源平台搜尋放盤並獲安排參觀上址。客人參觀後，鍾情屋苑周邊環境寧靜舒適、居住密度低，配合開放式方正實用的開則，符合首置自住需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以340萬元承接，呎價約10,658元，屬市場合理水平。
據悉，原業主於2016年以約328.37萬元一手購入單位，持貨約10年轉售，帳面獲利11.63萬元，單位期內升值約3.5%。資料顯示，滿名山位於掃管笏青盈路18,28-29號，2017年入伙，共有20座及 洋房43間，提供1,101伙。