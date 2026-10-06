百元印花稅買樓！首置客連環搶購屯門私樓 開放式戶230萬沽｜二手市況

屯門青山公路一帶低密度屋苑環境寧靜、自成一格兼居住氣氛高尚，持續吸引廣大優質買家入市。利嘉閣地產青山公路-豪宅分行高級經理黃錦鵬表示，該行團隊近日連環促成區內兩宗開放式單位二手成交，成交價均低於400萬元，即可享百元印花稅。

黃錦鵬指，其中緹岸2座低層J室，單位實用面積約223方呎，開放式間隔，外望園景。新買家為首置客，早前透過利嘉閣真盤源平台了解屋苑資訊，並獲安排參觀上述單位。客人鍾情單位開則四正實用，且附設傢俬可即時入住，遂決定即時與業主議價。單位原開價270萬元放售，經誠意洽商後減價40萬元或約14.8%，以230萬元沽出，呎價約10,314元，略高於市價。