芊御周六價單開賣40伙 折實價456萬起 另83伙招標出售｜元朗新盤

新鴻基地產(016)元朗全新住宅項目「芊御」自推售以來持續獲市場吸納，過去周末兩日(3及4日)錄得4宗成交，當中包括1伙平台特色戶以560.88萬元招標售出。截至今日(6日)下午6時，項目累沽425伙，佔可售價單單位逾95%，自推售以來熱銷不斷，合共套現逾23.2億元。
2伙一房戶售價上調4%
有見項目持續獲買家追捧，發展商今日(6日)更新第6B號價單，由於樓層及景觀坐向有所不同，售價輕微上調約4%。涉及單位為第1座17樓H室及J室，同為實用面積290方呎一房。兩個單位原先定價522.01萬元，最新修訂為543.05萬元，加幅21.04萬元或4%。
發展商同日上載第7號銷售安排，落實於本周六(10日)中午12時起展開新一輪銷售，推出40伙以價單形式發售，包括2伙一房、31伙兩房及7伙三房，單位實用面積介乎290至498方呎。該批單位折實售價由約456萬至約675萬元，折實呎價介乎12,801元至15,730元。
另外，項目有83伙以招標形式發售，包括17伙三房一套、33伙平台特色戶及33伙天台特色戶，單位實用面積介乎250至758方呎。
「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。