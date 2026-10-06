芊御周六價單開賣40伙 折實價456萬起 另83伙招標出售｜元朗新盤

芊御累沽425伙，佔可售價單單位逾95%，自推售以來熱銷不斷，合共套現逾23.2億元。(地產組攝)

新鴻基地產(016)元朗全新住宅項目「芊御」自推售以來持續獲市場吸納，過去周末兩日(3及4日)錄得4宗成交，當中包括1伙平台特色戶以560.88萬元招標售出。截至今日(6日)下午6時，項目累沽425伙，佔可售價單單位逾95%，自推售以來熱銷不斷，合共套現逾23.2億元。

2 伙一房戶售價上調 4%

有見項目持續獲買家追捧，發展商今日(6日)更新第6B號價單，由於樓層及景觀坐向有所不同，售價輕微上調約4%。涉及單位為第1座17樓H室及J室，同為實用面積290方呎一房。兩個單位原先定價522.01萬元，最新修訂為543.05萬元，加幅21.04萬元或4%。