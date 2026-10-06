佳記甜品713萬買元朗地舖 毗鄰總店 賣超過7萬碗名物「B仔涼粉」先回本｜商舖市況

元朗名物之一、區內開業逾40年的「佳記甜品」，以「B仔涼粉」為招牌名物，目前在區內共有兩間門市。市場消息指，佳記甜品相關人士近日以713萬元購入元朗金輝徑一個地舖，呎價超過1.3萬元。 值得一提，該舖距離其教育路總店僅約1分鐘步程。若以一碗「B仔涼粉」售價100元計算，是次入市金額相當於賣出超過7.1萬碗。 是次成交位於元朗金輝徑1至27號金輝大廈地下15號舖，建築面積約543方呎，前租客為茶餐廳，目前已交吉。該舖於8月底以713萬元賣出，呎價約13,131元。原業主早於1991年以154萬元入市，持貨長達35年，物業期內升值559萬元或約3.6倍。由記者實地視察可見，成交物業旁邊亦有一間名為「佳記甜品」的店舖，並寫有「自設工場」，招牌顏色亦相近。

資料顯示，新買家以「高星投資有限公司(ENDLESS STAR INVESTMENT LIMITED)」名義入市，公司董事及股東皆為來自元朗區內的馮姓及李姓人士。市場消息指，上述買家身份「B仔涼粉(佳記甜品)」相關人士，不排除是次入市作為自用。

去年曾 848 萬易手 惟最終取消交易 翻查資料，是次成交舖位曾於去年9月以848萬元售出，惟最終交易取消。業主其後重新放售，現以713萬元成功易手，惟與去年售價相比，賣平135萬元或約15.9%。事實上，該舖位置距離佳記甜品的教育路總店，僅約1分鐘步程。 佳記甜品屹立元朗達 41 年 據佳記甜品網頁顯示，於1985年中開業，屹立區內已達41年，由「幾十呎小小糖水店，舊舖已發展成更大更舒適的幾個相連單位」，其後曾在元朗又新街開設分店，現已搬遷至鳳琴街金龍樓地舖。