白石角業主微蝕走貨！逸瓏灣三房獲海外回流客958萬入市｜二手成交

近日整體交投氣氛持續向好，大埔白石角屋苑連錄交投。中原地產沙田豪宅巿中心分行資深分區營業經理吳謙成表示，逸瓏灣新近錄得低座18座低層B室成交，單位實用面積約771方呎，三房連套房間隔，議價後以958萬元易手，呎價約12,425元。
據了解，新買家為海外回流客，見屋苑環境舒適宜居，單位價錢合理，即入市單位自用，原業主於2020年以970萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失約12萬元或1.2%。
資料顯示，逸瓏灣位於大埔半山科進路21-23號，2015年入伙，分為2期共有33座及洋房12間，提供1,091個單位。
雲滙兩房獲內地客連租約承接 8年蒸發10%
中原地產大圍柏傲莊第一分行經理黎宗雄指，白石角雲滙最新錄得10座中層B5室成交，單位實用面積約468方呎，兩房間隔，日前議價後連租約以708萬元沽出，呎價約15,128元。
據了解，新買家為內地客，見屋苑環境舒適，間隔合用，即購入單位打算短期內收租，其後收回自住。單位現有租約月租1.8萬元，市值月租則約2.1萬元，買家料可於租約完後調整租金，享近3.6厘租金回報。
黎宗雄續指，原業主於2018年以約791萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧蝕約83萬元，單位期內貶值約10.5%。資料顯示，雲滙位於大埔半山科進路12號，2019年入伙，分為2期共有10座，提供1,444個單位。