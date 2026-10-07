白石角業主微蝕走貨！逸瓏灣三房獲海外回流客958萬入市｜二手成交

近日整體交投氣氛持續向好，大埔白石角屋苑連錄交投。中原地產沙田豪宅巿中心分行資深分區營業經理吳謙成表示，逸瓏灣新近錄得低座18座低層B室成交，單位實用面積約771方呎，三房連套房間隔，議價後以958萬元易手，呎價約12,425元。

據了解，新買家為海外回流客，見屋苑環境舒適宜居，單位價錢合理，即入市單位自用，原業主於2020年以970萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失約12萬元或1.2%。

資料顯示，逸瓏灣位於大埔半山科進路21-23號，2015年入伙，分為2期共有33座及洋房12間，提供1,091個單位。