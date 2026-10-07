利嘉閣：工商舖9月「量升價微跌」 買賣登記見年內第三多

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖整體買賣登記在經歷早前的暑期淡季及持續整固後，於9月份展現回升動力。據土地註冊處初步臨時數字，2026年9月份全港共錄得462宗工商舖物業買賣登記，較8月份的407宗上升13.5%，成功止跌回升，並創下年內第3高水平。至於月內登記總值錄得47.34億元，按月微跌2%，呈「量升價微跌」走勢。9月份三大範疇物業表現分化，工廈及店舖登記量雙雙反彈，當中以工廈錄得近43%的升幅最顯著；商廈則受高位整固影響而回落。
工廈跌後強勁反彈 9月錄244宗登記
利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣在走出暑期淡季後顯著回升，重登逾200宗水平。數據顯示，9月份工廈買賣登記錄得244宗，較8月份的171宗大升42.7%，連跌2個月後強勢反彈，創下近3個月以來的新高。月內工廈登記佔整體工商舖比例回升至52.8%，較8月份的42%增加10.8個百分點。然而，在缺乏大額成交帶動下，9月份工廈登記總值錄得10.95億元，按月下跌16.9%，連跌2個月並創近4個月最少；月內平均每宗工廈均價降至約448.8萬元。
商廈買賣113宗 按月回落近17%
商廈買賣方面，黃應年稱，商廈市場在連續多月高位徘徊後出現回氣整固。今年9月份全月商廈買賣登記錄得113宗，較8月份的136宗下跌16.9%，連跌2個月，並創下近3個月的新低；月內商廈買賣佔比為24.5%。買賣登記總值方面，9月份錄得20.88億元，按月相應減少20.2%，同樣連跌2個月兼創近4個月最少，主因月內市場少了如前數月般的大額新盤集中登記支撐。
店舖登記重上百宗 按月回升5%
店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明說，店舖買賣登記重拾升軌，繼續在百宗水平窄幅整固。數據顯示，隨著暑期外遊因素消退及交投回暖，今年9月份店舖買賣登記共錄得105宗，較8月份的100宗上升5%，連續3個月穩守百宗水平，創近4個月以來的高位。此外，月內在部分中高價店舖成交帶動下，店舖登記總值在低基數下大增72.5%，重上10億元大關，錄得15.51億元，同樣創下近4個月以來最多。