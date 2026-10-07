將軍澳業主止賺離場！新寶城及君傲灣兩房均獲利超過「4球」｜二手成交

中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，中原最新促成將軍澳坑口站新寶城本月首宗買賣，單位為1座中層D室，實用面積約434方呎，採兩房間隔。單位坐向西北方，擁清靜內園景。 關偉豪指，上址最初開價680萬元，最後降價30萬元，以650萬元易手，呎價約14,977元。新買家為同區家庭客，鍾情港鐵站沿綫屋苑，而且單位景觀幽靜舒適，議價後感合理即決定入市自用。 據了解，原業主於1998年以約213.5萬元入市，持貨約28年，現轉售帳面獲利436.5萬元，單位期內升值約2倍。資料顯示，新寶城位於坑口銀澳路1號，鄰近港鐵坑口站及新寶城商場，1999年入伙，共有6座，提供2,184個單位。

君傲灣一手業主帳賺 1.8 倍 利嘉閣地產將軍澳站澳南分行A組首席聯席董事高樹超稱，該行高級客戶董事吳麗賢近期促成將軍澳君傲灣2座中低層F室成交，單位實用面積約440方呎，屬兩房間隔，外望開揚少海景。 高樹超透露，新買家為外區客，早前在利嘉閣真盤源平台見到上址放盤，即相約代理睇樓。客人心儀屋苑近港鐵站，周邊商舖林立，起居便利，加上單位開則合用，決定向業主洽購，議價後以729萬元承接，呎價約16,568元。 據悉，原業主於2005年以約260.5萬元一手購入單位，持貨約21年，現轉售帳面賺約468.5萬元，物業期內升值近1.8倍。高樹超補充，該屋苑現有約80個單位放賣，最平入場費由約730萬元起。