按揭｜中原按揭王美鳳：上調按揭現金回贈至明顯高於市場水平 有助快速吸納按揭客戶

中原按揭董事總經理王美鳳表示，個別銀行提供按揭現金回贈高達2%及2.5%，令按揭回贈重上2023年9月後銀行削減回贈後之近三年新高水平。王美鳳指出，目前市場上主流銀行按揭回贈介乎貸款額之1.2%至1.5%為主，最近部份銀行積極上調按揭回贈至明顯高於市場水平，按揭回贈個別高達2%、個別目標客群更高達2.5%不等，有利高效吸納按揭客戶及目標客群。

王美鳳指出，現時走勢是銀行之間按揭回贈的差幅進一步擴大，原因是銀行之間提供按揭產品的種類及競爭力、按揭業務目標及達標進度，以及綜合資金成本之差異增大，導致最近市場上銀行之間按揭回贈率的差幅擴大，目前因應不同銀行、不同貸款額及不同目標客戶群的銀行按揭回贈介乎1.2%至1.5%為主，個別高達2%至2.5%不等；基於現時已進入第四季，個別銀行或擴大樓按積極性追趕年內業績，銀行之間亦將開展吸納按揭申請準備明年首季上會提取貸款之個案，加上今年銀行存款增長理想帶動港元貸存比率處於17年來低水平(8月底港元貸存比率跌至69.3%)，銀行上調按揭回贈有助於吸納按揭客戶，預期將再有銀行上調按揭回贈以增加在市場上之樓按競爭力。