推生仔現金回贈優惠 SIERRA SEA 2C(2)期 首批較同系二手折讓15％

本月新盤市場焦點之一、新鴻基地產(016)旗下西沙灣「SIERRA SEA」第2C(2)期昨公布首張價單共105伙，提供最高15%折扣，折實價538.22萬元起，折實呎價12,517元起。今批折實平均呎價13,588元，與屋苑近期二手成交折讓約10%至15%，惟與對上第2B期今年1月首張價單11,328元相比，今期則高約20%。 新地副董事總經理雷霆形容是次開價為「再接再厲超筍價」，指「SIERRA SEA」自入伙後錄得不少轉售獲利，證明項目性價比不俗。2C(2)期首批涵蓋75伙兩房及30伙三房，實用面積419至679方呎，折實價538.22萬至942.39萬元，折實呎價12,517至14,068元。最低售價及呎價同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔。

西貢澄林設26幢洋房

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