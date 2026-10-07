推生仔現金回贈優惠 SIERRA SEA 2C(2)期 首批較同系二手折讓15％

本月新盤市場焦點之一、新鴻基地產(016)旗下西沙灣「SIERRA SEA」第2C(2)期昨公布首張價單共105伙，提供最高15%折扣，折實價538.22萬元起，折實呎價12,517元起。今批折實平均呎價13,588元，與屋苑近期二手成交折讓約10%至15%，惟與對上第2B期今年1月首張價單11,328元相比，今期則高約20%。
新地副董事總經理雷霆形容是次開價為「再接再厲超筍價」，指「SIERRA SEA」自入伙後錄得不少轉售獲利，證明項目性價比不俗。2C(2)期首批涵蓋75伙兩房及30伙三房，實用面積419至679方呎，折實價538.22萬至942.39萬元，折實呎價12,517至14,068元。最低售價及呎價同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔。
新地代理執行董事陳漢麟指，項目今日起對外開放示範單位，周五開始收票，最快下周開售。對比項目上月二手成交呎價約1.5萬至1.6萬元，今期開價較之有最多15%折讓，可見是次開價非常吸引。另今期設包括1萬元「生仔優惠」現金回贈、首12個月1%定息按揭「租轉買」方案、「一變二」升級按揭等。
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西貢澄林設26幢洋房
蘭桂坊集團夥拍遠東發展(035)及顯利工程發展的西貢新盤命名「澄林」，設26幢洋房，實用面積約1,900至2,800方呎，全屬四房間隔，預計明年6月初入伙，樓花期長約8個月。
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擎海I周六首賣200伙
越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」落實本周六首輪公開發售200伙，包括114伙一房及86伙兩房，扣除最高18%折扣，折實價375.94萬元起，折實呎價13,008元起。項目暫累收近3萬票，超額認購約149倍，今日中午12時正截票；另於周日招標出售20伙三房戶。