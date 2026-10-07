首岸第2期開價｜首推80伙 兩房近659萬入場 下周一先到先得發售｜紅磡新盤

韓家輝表示，「首岸」第2期將於下周一(12日)以先到先得形式發售全數80伙。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期今日(7日)公布首張價單，涉及80伙，提供最高9%折扣，單位折實售價由658.93萬元起，折實呎價由18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載項目首份銷售安排，將於下周一(12日)以先到先得形式發售全數80伙。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第2期首張價單涵蓋55伙兩房單位、8伙兩房連儲物房單位、4伙兩房連平台單位，以及13伙三房連工作間單位，實用面積介乎339至660方呎。價單定價由724.1萬至1,713.3萬元，呎價介乎20,851元至26,701元。