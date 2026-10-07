首岸第2期開價｜首推80伙 兩房近659萬入場 下周一先到先得發售｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期今日(7日)公布首張價單，涉及80伙，提供最高9%折扣，單位折實售價由658.93萬元起，折實呎價由18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載項目首份銷售安排，將於下周一(12日)以先到先得形式發售全數80伙。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第2期首張價單涵蓋55伙兩房單位、8伙兩房連儲物房單位、4伙兩房連平台單位，以及13伙三房連工作間單位，實用面積介乎339至660方呎。價單定價由724.1萬至1,713.3萬元，呎價介乎20,851元至26,701元。
入場單位為339呎兩房
扣除最高9%折扣後，單位折實售價則由658.93萬至1,559.1萬元，折實呎價介乎18,974元至24,298元。入場單位為3樓L室，實用面積339方呎，兩房間隔，折實售價658.93萬元，折實呎價19,437元。最低呎價單位為5樓D室，實用面積395方呎，兩房間隔，折實售價749.47萬元，折實呎價18,974元。
翻查資料，「首岸」第4期於今年6月首推60伙，折實平均呎價21,301元；第3期於今年5月首推100伙，折實平均呎價21,629元；第1期於今年4月首推110伙，折實平均呎價18,666元。
恒基(二)部首三季累沽逾1800伙 吸金238億
韓家輝指出，樓市氣氛向好，近期市區核心地塊的造價亦非常理想，大多以較市場預期上限高批出。營業(二)部首三季累售超過1,800伙，套現約238億元，破了部門成立以來成交最高金額。當中集團與希慎、帝國及市建局合作發展的「首岸」系列銷情熾熱，累售735伙，佔可供發售單位94%，套現62.2億元，有見市場反應踴躍，現推出「首岸」第2期應市。
「首岸」第2期為整個發展項目第3座，提供384伙，單位實用面積介乎339至661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期不設住宅停車位，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。