首岸第2期開價｜中原陳永傑：定價與同系貨尾相若 料可吸引同系向隅客｜紅磡新盤

陳永傑表示，首岸第2期作為壓軸一期，定價與同系貨尾相若，貼市價推售，可吸引同系大批向隅客入市，相信發展商是因應市場需求推出單位，料認購反應熱烈。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期今日(7日)公布首張價單，涉及80伙，提供最高9%折扣，單位折實售價由658.93萬元起，折實呎價由18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載項目首份銷售安排，將於下周一(12日)以先到先得形式發售全數80伙。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，項目作為壓軸一期，定價與同系貨尾相若，貼市價推售，可吸引同系大批向隅客入市，相信發展商是因應市場需求推出單位，料認購反應熱烈。