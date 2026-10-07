首岸第2期開價｜中原陳永傑：定價與同系貨尾相若 料可吸引同系向隅客｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期今日(7日)公布首張價單，涉及80伙，提供最高9%折扣，單位折實售價由658.93萬元起，折實呎價由18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載項目首份銷售安排，將於下周一(12日)以先到先得形式發售全數80伙。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，項目作為壓軸一期，定價與同系貨尾相若，貼市價推售，可吸引同系大批向隅客入市，相信發展商是因應市場需求推出單位，料認購反應熱烈。
陳永傑指，「首岸」位處市建局未來重點發展的東維港灣區，毗鄰港鐵土瓜灣站，擁鐵路概念，加上樓花期不足1年，可吸引用家入市。本月多個大型一手新盤推出市場，百花齊放，估計全月一手成交量可達2,500宗，有機會創2年按月新高。
「首岸」第2期首張價單涵蓋55伙兩房單位、8伙兩房連儲物房單位、4伙兩房連平台單位，以及13伙三房連工作間單位，實用面積介乎339至660方呎。扣除最高9%折扣後，單位折實售價由658.93萬至1,559.1萬元，折實呎價介乎18,974元至24,298元。
入場單位為3樓L室，實用面積339方呎，兩房間隔，折實售價658.93萬元，折實呎價19,437元。最低呎價單位為5樓D室，實用面積395方呎，兩房間隔，折實售價749.47萬元，折實呎價18,974元。
「首岸」第2期為整個發展項目第3座，提供384伙，單位實用面積介乎339至661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期不設住宅停車位，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。