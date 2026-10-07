豐迎山配備5000呎會所 計劃短期再加推｜西貢新盤

豐資源旗下西貢蠔涌低密度純洋房豪宅項目「豐迎山」於上周四(1日)起開放示範單位予準買家參觀，豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪表示，迄今累錄約80組準買家參觀，當中一半為本地客，餘下包括來自內地、外國等客人，部署短期內公布新一份銷售安排。 崔智豪指，項目昨日(6日)首日招標推售6伙即錄成交，以逾4,434萬元售出71號洋房，有機會短期內公布新一份銷售安排。他續指，項目融入大量園林綠化元素，並配備約5,000方呎會所，提供包括室內游泳池、健身室等設施。

另外，「豐迎山」今日開放10號獨立洋房予傳媒參觀，為獨立屋戶型，實用面積2,207方呎，另設784方呎私人花園。單位現採三房三套房設計，可規劃為四房雙套房間隔，充分展現空間規劃的靈活性，以滿足不同家庭的居住需要。住戶更可透過單位內私家樓梯直達兩個地庫車位，兼顧日常出入便利及私隱度。單位由香港著名室內建築事務所via. architecture精心打造，以「自然之境，靜享雅居」為設計主題，靈感源自南邊圍翠綠山巒及寧靜環境。設計師以天然石材、木材及柔和大地色調貫穿整個空間，透過細緻工藝柔和圓弧線條設計，營造兼具溫暖感與現代感的居住氛圍。