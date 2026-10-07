熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-07 21:28
更新：2026-Oct-07 21:28

9月錄7份預售新申請 伙數創逾4年新高 新世界粉嶺北涉2290伙最多｜一手市況

分享：
17

9月錄7份預售新申請 伙數創逾4年新高 新世界粉嶺北涉2290伙最多｜一手市況

地政總署今日(7)公布，9月份共接獲7份新申請預售樓花同意書，涉及3,778伙，較8月份的1,125伙，大幅增加2,653伙或逾2.3倍，並為20225月錄得3,844伙後、超過4年新高。

當中規模最大為新世界發展(017)與招商蛇口合作發展商的粉嶺北馬適路項目(粉嶺上水市地段第297)，分為四期申請，合共提供2,290伙，預計落成日期為20301231日。第1期設560伙，第2期設655伙，第3期設504伙，第4期設571伙。

0172 Ys

會地九龍貨倉重建第CD 分別涉348550

至於會德豐地產旗下九龍灣九龍貨倉重建項目，於上月就第CD期申請預售，分別提供348伙及550伙，預計落成日期為2029930日及20291231日。

新地元朗東成里YOHO SEASONS2期涉590

新鴻基地產(016)元朗東成里發展項目「YOHO SEASONS」第2期亦於上月申請預售，設590伙，預計落成日期為2028515日。發展商早前預告項目第1A期有機會第四季中旬推出，提供超過600伙。

截至今年9月底，共有34個項目待批預售，涉及單位數目15,378伙，按月增加2,398伙或約18.5%，創202410月後、近2年新高。

驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務