9月錄7份預售新申請 伙數創逾4年新高 新世界粉嶺北涉2290伙最多｜一手市況

地政總署今日(7日)公布，9月份共接獲7份新申請預售樓花同意書，涉及3,778伙，較8月份的1,125伙，大幅增加2,653伙或逾2.3倍，並為2022年5月錄得3,844伙後、超過4年新高。

當中規模最大為新世界發展(017)與招商蛇口合作發展商的粉嶺北馬適路項目(粉嶺上水市地段第297號)，分為四期申請，合共提供2,290伙，預計落成日期為2030年12月31日。第1期設560伙，第2期設655伙，第3期設504伙，第4期設571伙。