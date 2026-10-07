9月錄7份預售新申請 伙數創逾4年新高 新世界粉嶺北涉2290伙最多｜一手市況

地政總署今日(7日)公布，9月份共接獲7份新申請預售樓花同意書，涉及3,778伙，較8月份的1,125伙，大幅增加2,653伙或逾2.3倍，並為2022年5月錄得3,844伙後、超過4年新高。
當中規模最大為新世界發展(017)與招商蛇口合作發展商的粉嶺北馬適路項目(粉嶺上水市地段第297號)，分為四期申請，合共提供2,290伙，預計落成日期為2030年12月31日。第1期設560伙，第2期設655伙，第3期設504伙，第4期設571伙。
會地九龍貨倉重建第C及D期 分別涉348及550伙
至於會德豐地產旗下九龍灣九龍貨倉重建項目，於上月就第C及D期申請預售，分別提供348伙及550伙，預計落成日期為2029年9月30日及2029年12月31日。
新地元朗東成里YOHO SEASONS第2期涉590伙
新鴻基地產(016)元朗東成里發展項目「YOHO SEASONS」第2期亦於上月申請預售，設590伙，預計落成日期為2028年5月15日。發展商早前預告項目第1A期有機會第四季中旬推出，提供超過600伙。
截至今年9月底，共有34個項目待批預售，涉及單位數目15,378伙，按月增加2,398伙或約18.5%，創2024年10月後、近2年新高。