東涌指標屋苑連錄「租轉買」個案 兩房業主減價62萬成全買家｜二手成交

租金持續上揚，市場連環錄得「轉租為買」的二手成交個案。利嘉閣地產東涌-東堤灣畔分行高級聯席董事黃定坤表示，東涌東堤灣畔3座高層D室，單位實用面積約521方呎，採兩房間隔，外望優美山海雙景。
黃定坤指，新買家為區內租客，經利嘉閣「真盤源」平台覓得心儀放盤。客人鍾情屋苑緊貼港鐵東涌站、基座設有商場，周邊生活配套成熟，加上單位擁山海雙景及實用開則，遂與業主洽商議購。單位原開價700萬元放售，見買家極具誠意，終同意減價62萬元或約8.9%，以638萬元易手，呎價約12,246元。
據悉，原業主於1999年以約271.6萬元一手購入單位，持貨約27年轉售，帳面獲利366.4萬元，單位期內升值約1.3倍。資料顯示，東堤灣畔位於東涌市中心慶東街1號，1998年入伙，分為2期共有8座，提供2,158個單位。
即睇東涌東堤灣畔放盤 (House730)
藍天海岸兩房620萬易手
此外，同區藍天海岸亦錄得「租轉買」成交。利嘉閣地產東涌-海堤分行高級聯席董事李錦榮稱，單位為2座中層F室，實用面積約485方呎，採兩房間隔，外望優美山景。
李錦榮透露，新買家為屋苑舊租客，因租金持續上揚，萌生置業念頭，早前一直留意區內二手放盤，後經利嘉閣真盤源平台見上址放盤。客人心儀單位位處高層、環境寧靜，加上熟悉屋苑環境，考量區內發展潛力後，決定「轉租為買」，以620萬元購入，呎價約12,784元，屬市場合理水平。
據悉，原業主於2012年以約452萬元購入單位，持貨約14年轉售，帳面賺168萬元，物業期內升值約37.2%。資料顯示，藍天海岸位於東涌市中心海濱路12號，2002年入伙，分為4期共有54座，提供3,370個單位。