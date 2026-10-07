東涌指標屋苑連錄「租轉買」個案 兩房業主減價62萬成全買家｜二手成交

租金持續上揚，市場連環錄得「轉租為買」的二手成交個案。利嘉閣地產東涌-東堤灣畔分行高級聯席董事黃定坤表示，東涌東堤灣畔3座高層D室，單位實用面積約521方呎，採兩房間隔，外望優美山海雙景。

黃定坤指，新買家為區內租客，經利嘉閣「真盤源」平台覓得心儀放盤。客人鍾情屋苑緊貼港鐵東涌站、基座設有商場，周邊生活配套成熟，加上單位擁山海雙景及實用開則，遂與業主洽商議購。單位原開價700萬元放售，見買家極具誠意，終同意減價62萬元或約8.9%，以638萬元易手，呎價約12,246元。