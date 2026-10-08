下周一先到先得發售 首岸2期 突開價涉80伙 折實均呎$21426

一手市場氣氛向好，發展商把握時機加快推盤部署搶吸購買力。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期昨首推80伙，以最高9%折扣計算，折實價658.93萬元起，折實呎價18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載銷售安排，敲定下周一以先到先得形式開賣今批80伙。
翻查資料，「首岸」4期於今年6月首推60伙，折實平均呎價21,301元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，「首岸」第2期首批涵蓋67伙兩房及13伙三房單位，實用面積339至660方呎。扣除最高9%折扣，折實價658.93萬至1,559.1萬元，折實呎價18,974至24,298元。入場單位為3樓L室兩房，實用面積339方呎，折實價658.93萬元，呎價19,437元。
韓家輝指，營業(二)部首三季累售逾1,800伙，套現約238億元，刷新部門成立以來成交最高金額。其中「首岸」系列累售735伙，佔可供發售單位94%，套現62.2億元。
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上月3778伙申請預售 創超過4年新高
地政總署昨公布，9月接獲7份新申請預售樓花同意書，合共3,778伙，較8月增加2,653伙或逾2.3倍，並創超過4年新高。當中規模最大為新世界發展(017)與招商蛇口合作發展商的粉嶺北馬適路項目，分四期申請共2,290伙，預計2030年12月底落成。會德豐地產旗下九龍貨倉重建項目第C及D期，各設348及550伙；另為新鴻基地產(016)元朗「YOHO SEASONS」第2期設590伙。
至於上月批出3個項目預售共1,380伙，包括信和置業(083)、招商局置地(978)及市建合作的紅磡「瑅海」涉451伙；新地西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期涉522伙；華潤置地(海外)旗下西南九龍「叡璟II」涉407伙。
截至9月底，有34個項目共15,378伙待批預售，按月增加2,398伙或約18.5%，屬近2年新高。