下周一先到先得發售 首岸2期 突開價涉80伙 折實均呎$21426

一手市場氣氛向好，發展商把握時機加快推盤部署搶吸購買力。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期昨首推80伙，以最高9%折扣計算，折實價658.93萬元起，折實呎價18,974元起，折實平均呎價21,426元。發展商同步上載銷售安排，敲定下周一以先到先得形式開賣今批80伙。

翻查資料，「首岸」4期於今年6月首推60伙，折實平均呎價21,301元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，「首岸」第2期首批涵蓋67伙兩房及13伙三房單位，實用面積339至660方呎。扣除最高9%折扣，折實價658.93萬至1,559.1萬元，折實呎價18,974至24,298元。入場單位為3樓L室兩房，實用面積339方呎，折實價658.93萬元，呎價19,437元。