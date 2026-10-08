33清水灣第1期最快下周招標發售 涉73伙｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期周三(7日)晚上突擊上載售樓說明書，今日(8日)率先開放示範單位予傳媒參觀，九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，示範單位最快明日(9日)對外開放，將於下周率先推出實用面積538方呎以上單位招標，涉及73伙，涵蓋三房及四房戶型。 命名後錄逾千個查詢 陳淑芳指，項目自命名後累錄超過1,000宗查詢，是次開放的示範單位涵蓋兩房及四房戶型，實用面積分別為507及1,039方呎。她透露，項目下周率先推出單位招標發售，涉及73伙，涵蓋實用面積538方呎以上單位。至於首張價單有機會月內公布，會參考九龍區地鐵上蓋項目售價。

九龍建業市務及銷售部經理陳世傑稱，「33清水灣」第1期戶型涵蓋兩房(連工作間)至四房一套(連工作間及洗手間)，標準單位樓層與樓層之間的高度約3.1米。 九龍建業市務及銷售部經理方梓彥說，項目第1期首度開放四房一套無改動示範單位，實用面積1,039方呎，間隔為四房連主人套房加工作間連洗手間設計，為區內罕有的大型四房單位。單位坐擁約6.5米闊採橫廳設計，主人房、睡房與客廳及飯廳屬同一坐向，面向東南，可飽覽都市景及遠眺維港景緻。