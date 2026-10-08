33清水灣樓書｜第1期涉361伙 面積470呎起 標準戶設窗台(多圖)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日，樓花期長約14個月。
發展商表示，標準單位樓層與樓層之間的高度約3.1米，頂部兩層的特色單位樓層與樓層之間高度達約3.3米。據樓書顯示，標準單位樓層一層設7伙，配備3部升降機。
第1期戶型分布方面，標準單位設343伙，當中兩房佔147伙，實用面積由492至508方呎。三房佔147伙，實用面積由535至891方呎。四房佔49伙，實用面積1,039方呎。值得留意，標準單位設有面積介乎27至55方呎窗台。另外，有18伙為平台、天台、特色單位及67至68樓複式戶。
全盤面積最細單位為第2座8樓B室，實用面積470方呎，連25方呎窗台及72方呎平台，屬兩房間隔。至於面積最大單位為第2座67樓及68樓複式A室，實用面積2,361方呎，連166方呎平台及990方呎天台，三房設計。
「33清水灣」由5座摩天住宅大樓及基座大型旗艦商場構成，其基座商場總樓面面積約65萬方呎，涵蓋6層，由國際建築及設計事務所Woods Bagot及顧問團隊Paul Husband設計，並擬於地庫二層(B2)直駁港鐵彩虹站B2出口。資料顯示，項目於2021年以96.58億元與政府完成補地價協議，每方呎樓面補價約4,464元。