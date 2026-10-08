33清水灣樓書｜第1期涉361伙 面積492呎起 標準戶設窗台(多圖)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎492至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日，樓花期長約14個月。

發展商表示，標準單位樓層與樓層之間的高度約3.1米，頂部兩層的特色單位樓層與樓層之間高度達約3.3米。據樓書顯示，標準單位樓層一層設7伙，配備3部升降機。