遲1周買低幾層！元朗YOHO Town三房套928萬沽｜二手成交

本港未有跟隨美國加息，而樓價持續向上，加上近期新盤銷情造好，帶動二手市場買家積極入市，元朗YOHO系列屋苑新近連錄交投。
中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，YOHO Town最新錄得6座高層B室成交，單位實用面積約637方呎，三房套房間隔。原叫價950萬元，最後減價22萬元，以928萬元沽出，呎價約14,568元。
王勤學稱，同座高層同室單位一星期前以同樣價錢售出，今次最新成交單位低4層，買家遲一星期入市，同一成交價只能買低數層。據悉，原業主於2007年以284.8萬元買入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利643.2萬元，物業期內升值約2.2倍。
資料顯示，YOHO Town位於元朗站元龍街8號，2004年入伙，分為兩期共有16座，提供4,090個單位。
即睇元朗YOHO Town放盤 (House730)
上車客購The YOHO Hub II高層三房 呎價2萬
中原地產元朗站分行經理林頌宜指，The YOHO Hub昨天(7日)連錄2宗三房單位買賣，其中該分行促成The YOHO Hub II第8座極高層C室成交，單位實用面積約535方呎，三房間隔。原叫價1,080萬元，最終減價10萬元，以1,070萬元易手，呎價2萬元。
林頌宜透露，買家為上車客，鍾情單位闊落實用，景致開揚，加上屋苑位置便利，對後市亦感樂觀，遂購入單位自用。原業主於2024年以981萬元一手買入單位，持貨約2年，現轉售帳面賺89萬元，單位期內升值約9.1%。
資料顯示，The YOHO Hub II位於元朗朗樂路1號，由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎。