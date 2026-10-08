遲1周買低幾層！元朗YOHO Town三房套928萬沽｜二手成交

本港未有跟隨美國加息，而樓價持續向上，加上近期新盤銷情造好，帶動二手市場買家積極入市，元朗YOHO系列屋苑新近連錄交投。

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，YOHO Town最新錄得6座高層B室成交，單位實用面積約637方呎，三房套房間隔。原叫價950萬元，最後減價22萬元，以928萬元沽出，呎價約14,568元。

王勤學稱，同座高層同室單位一星期前以同樣價錢售出，今次最新成交單位低4層，買家遲一星期入市，同一成交價只能買低數層。據悉，原業主於2007年以284.8萬元買入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利643.2萬元，物業期內升值約2.2倍。