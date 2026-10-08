SIERRA SEA第2C(2)期擬首輪推三房及四房標售 新地會會員享折扣及置業禮遇｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期昨日(7日)首日開放示範單位，新地代理執行董事陳漢麟表示，單日已錄得超過2,000人次到訪參觀，客人主要來自本區包括西貢、馬鞍山、沙田及大埔，亦不乏港島和九龍客，預計未來周末情況會更熱鬧。
陳漢麟透露，項目初步收到不少關於三房單位查詢，包括中型及大型三房，以至四房單位，會考慮將於首輪銷售安排中推出相關戶型單位招標發售，當中涵蓋第1座中高層A室，為三房連儲物間間隔，實用面積679方呎。此戶型三房及四房單位各均不足30伙，相信市場反應熱烈。
至於項目特意為有興趣置業的新地會會員，提供尊享折扣優惠及多項禮遇。新地會董事總經理謝文娟稱，今年是新地會成立30周年，衷心感謝超過57萬名會員多年來的支持，隨著第2C(2)期登場，賣方會向合資格買家提供1%售價折扣優惠及1萬元折扣或家具優惠。此外，新地會特別推出多項會員限定禮遇，包括The Point消費獎賞與集團酒店Go Royal Gold Premium會籍等。
周六舉行「SIERRA SEA」會員置業專題講座
謝文娟續稱，新地會特別聯同賣方推出「30周年會員置業有禮」，向首5名合資格買家各送出價值5,000元西沙GO PARK商場贈券及5,000元新城市廣場商場贈券(總額5萬元)。另外，本周六(10日)舉行的「SIERRA SEA」會員置業專題講座，將邀請項位專家，並設廣東話及普通話場次，深入分析西沙機遇、項目特色、市場走勢、按揭策略、租務前景及教育配套等熱門議題，讓會員從不同角度了解西沙的發展機遇及生活魅力。
「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。