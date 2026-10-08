SIERRA SEA第2C(2)期擬首輪推三房及四房標售 新地會會員享折扣及置業禮遇｜西沙新盤

陳漢麟(右)表示，SIERRA SEA第2C(2)期示範單位單日已錄逾2,000人次到訪參觀；左為新地會董事總經理謝文娟。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期昨日(7日)首日開放示範單位，新地代理執行董事陳漢麟表示，單日已錄得超過2,000人次到訪參觀，客人主要來自本區包括西貢、馬鞍山、沙田及大埔，亦不乏港島和九龍客，預計未來周末情況會更熱鬧。

陳漢麟透露，項目初步收到不少關於三房單位查詢，包括中型及大型三房，以至四房單位，會考慮將於首輪銷售安排中推出相關戶型單位招標發售，當中涵蓋第1座中高層A室，為三房連儲物間間隔，實用面積679方呎。此戶型三房及四房單位各均不足30伙，相信市場反應熱烈。