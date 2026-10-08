擎海I首輪截收逾3.98萬票 超購認購198倍｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」將於本周六(10日)以價單形式首輪發售200伙，已於昨日(7日)截票，累收逾3.98萬票，超額認購198倍，市場反應熾熱，將於明日(9日)下午進行抽籤。
「擎海I」首輪價單推售單位涵蓋114伙一房及86伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。以最高18%折扣計算，單位折實售價由375.94萬至780.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,538元，折實平均呎價14,211元。
最低售價及最低呎價單位同為第3座3樓E室，實用面積289方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。
「擎海I」首輪價單單位銷售將於周六上午9時展開，當日將設A、B兩個銷售組別，A組提供87伙，買家須購入最少2伙但不多於4伙；而B組提供113伙，買家可購入1至2伙。另外，項目於周日(11日)以招標形式推售20伙三房單位。
「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。