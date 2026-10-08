擎海I首輪截收逾3.98萬票 超購認購198倍｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」將於本周六(10日)以價單形式首輪發售200伙，已於昨日(7日)截票，累收逾3.98萬票，超額認購198倍，市場反應熾熱，將於明日(9日)下午進行抽籤。

「擎海I」首輪價單推售單位涵蓋114伙一房及86伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。以最高18%折扣計算，單位折實售價由375.94萬至780.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,538元，折實平均呎價14,211元。

最低售價及最低呎價單位同為第3座3樓E室，實用面積289方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。