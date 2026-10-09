50指標屋苑交投見近四周最少 利嘉閣：後市看業主是否願意擴大議價空間吸客｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月及10月交替之際，適逢國慶假期可自製長周末，不少市民選擇外遊或休假，加上發展商新盤持續以低價搶客，令二手市場交投再次轉靜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月28日至10月4日)共錄62宗買賣個案，較前周(9月21日至27日)的74宗減少16%，創近四周新低。
港島及九龍交投齊挫
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區則按周增加。當中港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的14宗減少50%，其中藍籌屋苑太古城上周暫未錄得成交，連同嘉亨灣及海怡半島三個屋苑齊齊「捧蛋」；其餘區內5個屋苑亦僅各自錄得1宗至2宗買賣。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄21宗交投，較前周的31宗減少32%，其中海逸豪園上周錄得1宗買賣，按周減幅達80%；海濱南岸及美孚新邨各錄1宗成交，分別較前周減少75%；黃埔花園及匯景花園期內亦各自只得1宗交投，按周減幅分別達67%及50%。
「零成交」屋苑按周增25%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄34宗買賣，較前周的29宗增加17%，其中藍天海岸交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；沙田第一城期內錄得5宗成交，按周增幅達1.5倍；珀麗灣及柏慧豪園各錄2宗買賣，按周分別增加1倍；嘉湖山莊及錦繡花園分別錄得7宗及3宗交投，按周各自增加40%及50%。
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加25%，當中港島區及九龍區各佔3個及5個屋苑，新界區則佔7個(詳見表一)。
陳海潮指出，目前市場焦點依然高度集中在一手市場，特別是市區新盤開價極為吸引，大幅搶佔二手準買家的目光，不少買家均優先考慮新盤。由於本周末將再有低價全新盤正式開售，勢將繼續鎖定市場購買力，二手指標屋苑短期內恐將持續受壓。他預料，本周50指標屋苑交投將維持在60宗上下窄幅波動，後市能否有所起色，主要視乎二手業主是否願意大幅擴大議價空間以吸引客源。