50指標屋苑交投見近四周最少 利嘉閣：後市看業主是否願意擴大議價空間吸客｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月及10月交替之際，適逢國慶假期可自製長周末，不少市民選擇外遊或休假，加上發展商新盤持續以低價搶客，令二手市場交投再次轉靜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月28日至10月4日)共錄62宗買賣個案，較前周(9月21日至27日)的74宗減少16%，創近四周新低。

港島及九龍交投齊挫

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區則按周增加。當中港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的14宗減少50%，其中藍籌屋苑太古城上周暫未錄得成交，連同嘉亨灣及海怡半島三個屋苑齊齊「捧蛋」；其餘區內5個屋苑亦僅各自錄得1宗至2宗買賣。