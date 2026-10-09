33清水灣示範單位｜第1期1039呎經改動四房 主人房宮廷式設計(多圖有片)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日，樓花期長約14個月。 發展商設有1個四房經改動示範單位，以2座18樓A室為藍本搭建，屬四房連主人套房加工作間連洗手間設計，實用面積1,039方呎，另附設約30方呎露台，為今期面積最大的標準戶型之一。

客飯廳以現代奢華風格為主軸 橫廳設計設銀幕式大窗 單位大門配備子母門，並設玄關位置。客廳及飯廳以現代奢華風格為主軸，著重空間感與現代美學的融合；客廳鋪設雲石紋理地台，配以不同深淺色幾何圖案地氈。牆身打造大型弧形特色裝飾牆，以不同大小的長方格作設計中軸，配合輕微立體效果，提升室內層次；牆面中央預留展示位擺放飾品，兩側配襯雕刻工藝銀色掛鏡及大型掛飾。 設計師按牆身弧度打造大型梳化，兩端位置放呈正方連金屬腳架的茶几，几上配襯了小型裝飾品及枱燈，對稱擺設令大廳增添高貴感。客廳及飯廳設假天花，隱藏式燈帶配合射燈營造柔和層次；飯廳垂吊玻璃圓柱形紋理燈飾，提升空間氣派。長形玻璃面飯桌配搭布藝弧形靠背餐椅，配合精緻餐具與擺設，營造優雅用餐氛圍。客廳及飯廳其中一大特色為採橫廳設計，總長度達6.5米，配上落地玻璃，形成銀幕式觀景窗，擴闊視野，並有效引入充足的自然光線，可飽覽東九龍開揚都市景，兼遠眺維港景緻，將室外景觀融入室內，擴大空間感。

主人房宮廷式設計 單位主人套房設計亦盡見心思。設計師巧妙運用空間，將睡眠區、衣帽空間及浴室融為一體，並透過精緻材質與工藝細節，營造尊貴而溫馨的居住體驗。牆身除沿用特色牆設計外，床頭位置更配以至頂金色絲絨軟墊，繡上植物、花朵及雀鳥圖案；絲絨軟墊上懸掛具雕塑感的銀色大型掛鏡，而大床正對的牆身亦掛上多幅畫作，為房間增添藝術氣息。房內鋪設橫紋地氈，擺放寬敞大床後仍可三邊落床；床上配搭柔軟寢具，床尾點綴綠色針織毯，細節更顯層次。設計師於大床兩側床頭櫃擺放現代風格燈具及書籍，展現優雅品味。