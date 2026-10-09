兩房及三房涉逾80% 33清水灣1期單位470呎起 最快下周標售73伙

今年「巨無霸」新盤之一、九龍建業(034)旗下牛池灣「33清水灣」，設5座住宅大樓提供逾2,000伙。第1期日前獲批預售後，旋即上載售樓說明書，涉361伙，實用面積470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目示範單位今日起對外開放，部署下周率先推最少73伙招標發售。 九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目自命名後累錄逾1,000個查詢，部署下周率先推出實用面積538方呎以上單位招標發售，涉最少73伙，而首張價單有機會月內公布，將參考九龍區地鐵上蓋項目售價。

預計明年12月中入伙 「33清水灣」第1期標準單位設343伙，當中兩房及三房各涉147伙，合共佔294伙或約81%；四房則涉49伙，所有標準單位設有面積27至55方呎窗台。另有18伙為平台、天台、特色單位及67至68樓複式戶。面積最細單位為2座8樓B室兩房，實用面積470方呎，連25方呎窗台及72方呎平台。面積最大單位為2座67樓及68樓複式A室，實用面積2,361方呎，連166方呎平台及990方呎天台。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日，樓花期長約14個月。