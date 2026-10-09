兩房及三房涉逾80% 33清水灣1期單位470呎起 最快下周標售73伙

今年「巨無霸」新盤之一、九龍建業(034)旗下牛池灣「33清水灣」，設5座住宅大樓提供逾2,000伙。第1期日前獲批預售後，旋即上載售樓說明書，涉361伙，實用面積470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目示範單位今日起對外開放，部署下周率先推最少73伙招標發售。
九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目自命名後累錄逾1,000個查詢，部署下周率先推出實用面積538方呎以上單位招標發售，涉最少73伙，而首張價單有機會月內公布，將參考九龍區地鐵上蓋項目售價。
預計明年12月中入伙
「33清水灣」第1期標準單位設343伙，當中兩房及三房各涉147伙，合共佔294伙或約81%；四房則涉49伙，所有標準單位設有面積27至55方呎窗台。另有18伙為平台、天台、特色單位及67至68樓複式戶。面積最細單位為2座8樓B室兩房，實用面積470方呎，連25方呎窗台及72方呎平台。面積最大單位為2座67樓及68樓複式A室，實用面積2,361方呎，連166方呎平台及990方呎天台。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日，樓花期長約14個月。
項目昨率先開放3個示範單位予傳媒參觀，包括以2座18樓A室為藍本搭建的四房經改動示範單位，實用面積1,039方呎，客飯廳採橫廳設計，總長度約6.5米，並配上落地玻璃形成銀幕式觀景窗。另外有以2座18樓D室為藍本搭建無改動及經改動示範單位，實用面積507方呎，連22方呎露台，並設27方呎窗台，兩房及工作間(開放式廚房)間隔；今日起對外開放。
基座商場樓面達65萬呎
「33清水灣」基座商場總樓面面積約65萬方呎，涵蓋6層，並擬於地庫二層(B2)直駁港鐵彩虹站B2出口。
擎海I首輪截收逾3.98萬票 超額198倍
越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」將於明日首輪價單發售200伙，截收逾3.98萬票，超額認購198倍。該盤首輪推售114伙一房及86伙兩房，實用面積285至503方呎。扣除最高18%折扣，折實價375.94萬至780.01萬元，折實呎價13,008至15,538元，折實平均呎價14,211元。