SIERRA SEA第2C(2)期首日收逾2600票 超額認購逾23倍｜西沙新盤

「SIERRA SEA」第2C(2)期首張價單涵蓋75伙兩房及30伙三房戶，實用面積介乎419至679方呎，扣除最高15%折扣，單位折實售價由538.22萬至942.39萬元，折實呎價介乎12,517元至14,068元，折實平均呎價13,588元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期示範單位參觀情況非常熱烈，人流絡繹不絕，展覽廳內外均現人潮。項目收票情況亦非常踴躍，今日(9日)開始正式接受認購登記，市場消息指，首日已錄得超過2,600票，以首張價單105伙計算，超額認購逾23倍，市場反應熾熱。

最低售價及呎價單位同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價538.22萬元，折實呎價12,517元。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。