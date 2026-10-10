擎海I開賣｜中原劉瑛琳：出席客群用家為主 大手客斥1270萬買2伙｜油塘新盤

劉瑛琳指，該行於A1組促成13組大手客成交，普遍購入2伙；暫時最大手買家斥資約1,270萬元購入2伙兩房戶。不足兩小時，項目首輪A組可揀選嘅單位銷售反應非常熱烈，揀樓進度明快。反映用家入市態度積極，當中更不乏帶有投資概念嘅買家，普遍採用「一伙自用、一伙收租」嘅策略。

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」今日(10日)以價單形式首輪發售200伙，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，項目採取低開策略大獲成功，吸引全城目光，市場認購反應非常熱烈。本公司買家出席率高達80%。客源分布方面，以用家為主，佔整體約70%，深受同區分支家庭客及換樓客青睞，其餘30%為長線投資者。

劉瑛琳稱，本月一手新盤十分熱鬧，多個九龍大型新盤接連推售，百花齊放，對市場實屬好事，不僅惠及廣大市民，亦讓買家有更多元化的選擇。在現行經濟環境下，買樓收租無疑是抗通脹的最佳資金配置。受各大發展商積極推盤帶動，一手成交持續暢旺。單看九龍區，今年一手成交暫錄8,855宗，剛剛超過去年全年8,800宗水平，交投造好，承接力亦強，全年有機會突破1萬宗水平。若以全港計，2026年1月至今全港一手成交錄得15,200宗，九龍區佔8,855宗，佔比58%，顯著高於2025年全年的44%，反映九龍新盤在新盤市場佔據重要地位，預期樓市旺勢將延續至第四季。

「擎海I」首輪截收逾3.98萬票，超額認購198倍。首輪價單推售單位涵蓋114伙一房及86伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。以最高18%折扣計算，單位折實售價由375.94萬至780.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,538元，折實平均呎價14,211元。最低售價及最低呎價單位同為第3座3樓E室，實用面積289方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。