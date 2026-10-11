擎海I提價1%加推194伙 一房最平418萬 折實平均呎價14688元｜油塘新盤

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，是次加推撇除樓層及景觀因素，輕微提價約1%，將於短期內公布銷售安排第2號，最快有望於本周末展開次輪銷售。新加推單位位於第3座及第5座，實用面積介乎298至510方呎，涵蓋112伙一房及82伙兩房。

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」昨日(10日)進行首輪價單銷售200伙，市場反應熱烈，即日全數沽清，套現逾10.9億元。由於向隅客眾多，發展商今日(11日)加推價單第3號，涉及194伙。扣除最高18%折扣優惠後，折實售價由418.01萬元起，折實呎價由13,012元起，折實平均呎價14,688元。

扣除最高18%折扣優惠後，今批單位折實售價由418.01萬至814.01萬元，折實呎價介乎13,012元至16,171元。一房入場單位為第5座3樓G室，實用面積298方呎，折實售價418.01萬元，折實呎價14,027元。兩房入場單位為第3座11樓H室，實用面積497方呎，折實售價655.01萬元，折實呎價13,179元。

首輪最大手買家斥逾 2710 萬購 4 伙

項目首輪銷售於不足7天內累收39,810個認購登記，當中A組佔9,526票，B組佔30,284票。關於首輪銷售情況，A組買家時段共售出87伙，套現逾5.14億元，當中錄得2組大手買家買4伙，最大額成交分別購入3伙兩房及1伙一房，涉資逾2,710萬元。另一組買家則斥資超過2,260萬元購入4伙，包括1伙兩房及3伙一房單位。至於B組買家時段，113伙全數沽清，套現逾5.76億元。

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。