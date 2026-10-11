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出版：2026-Oct-11 17:10
更新：2026-Oct-11 17:10

SIERRA SEA第2C(2)期加推53伙 兩房折實價近541萬入場｜西沙新盤

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SIERRA SEA第2C(2)期周六(10日)加推價單第2號，涉及53伙，折實平均呎價約14,180元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期周六(10)加推價單第2號，涉及53伙，扣除最高15%折扣，兩房折實售價由540.94萬元起，折實呎價由12,580元起；整批折實平均呎價約14,180元。

若與首張價單折實平均呎價13,588元相比，是次加推高約4.4%。發展商指，由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。第2號價單涵蓋29伙兩房及24伙三房，單位實用面積介乎418679方呎。

扣除最高15%折扣，單位折實售價由540.94萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,580元至15,483元。售價及呎價最低單位為Emerald Avenue 22J室，實用面積430方呎，屬兩房間隔，折實售價540.94萬元，折實呎價12,580元。

項目自開價以來，市場反應熾熱，市場消息指，截至昨日下午5時收逾5,000票，

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市場消息指，SIERRA SEA第2C(2)期截至昨日(10日)下午5時收逾5,000票。

SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028328日。

即睇西沙SIERRA SEA 2C期最新資訊 (House730)

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