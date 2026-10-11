CCL｜連跌2周後回升 新界東逆市跌 中原：銀行推按揭優惠料對樓價有支持

二手樓價走勢反覆回升，中原城市領先指數CCL最新報161.20點，按周升0.69%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，本港銀行沒有跟隨美國加息，CCL連跌2周後回升，為2023年9月初後161周、逾3年第六高。惟多個新盤相繼低二手價開賣，搶去不少購買力，年內美息仍有機會上調，加上港股回落，二手市場明顯受壓整固，近9周CCL在160點到162點窄幅徘徊，期間五周升四周跌。而近期多間銀行推按揭優惠計劃及調高現金回贈，料對樓價有支持，第四季CCL有望於158至162點區間上落。

楊明儀指出，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.27%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.50%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.65%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.75%。10月6日西沙新盤「SIERRA SEA」第2C(2)期公布首張價單105伙，港資銀行將按揭現金回贈大幅提高至2%，何文田佛光街豪宅地由嘉里建設(683)以43.08288億元投得，7日紅磡新盤「首岸」第2期公布首張價單80伙，8日恒生指數再度失守24,000點關口，創3個月收市新低，10日油塘新盤「擎海I」首輪價單銷售200伙，對本地二手樓價的影響將於2026年10月底公布的CCL才開始反映。

四區樓價「三升一跌」 九龍區連漲 2 周 四區樓價呈「三升一跌」局面，九龍區CCL_Mass報162.44點，按周漲1.57%，連升2周共1.62%，指數創2023年7月初後169周、逾3年新高。港島CCL_Mass報164.90點，按周上揚0.83%，指數為2023年8月中後163周(逾3年)第4高。新界西CCL_Mass報144.60點，按周升0.39%，終止2周連跌，指數為2023年10月初後156周(3年)第10高。 不過，新界東CCL_Mass報173.38點，按周跌0.78%，指數上周反彈逾2%後回軟，為2023年9月初後160周(逾3年)第10高。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.91點，按周漲0.7%，指數為2023年8月中後164周(逾3年)第4高。CCL(中小型單位)報161.11點，按周升0.64%，指數為2023年8月底後162周(逾3年)第5高。CCL(大型單位)報161.68點，按周上揚0.94%，指數為2023年10月中後155周、近3年第8高；上述三大指數同樣結束2周連跌回升。