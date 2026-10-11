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出版：2026-Oct-11 18:28
更新：2026-Oct-11 18:28

CCL｜連跌2周後回升 新界東逆市跌 中原：銀行推按揭優惠料對樓價有支持

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CCL｜連跌2周後回升 新界東逆市跌 中原：銀行推按揭優惠料對樓價有支持

二手樓價走勢反覆回升，中原城市領先指數CCL最新報161.20點，按周升0.69%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，本港銀行沒有跟隨美國加息，CCL連跌2周後回升，為20239月初後161周、逾3年第六高。惟多個新盤相繼低二手價開賣，搶去不少購買力，年內美息仍有機會上調，加上港股回落，二手市場明顯受壓整固，近9CCL160點到162點窄幅徘徊，期間五周升四周跌。而近期多間銀行推按揭優惠計劃及調高現金回贈，料對樓價有支持，第四季CCL有望於158162點區間上落。

楊明儀指出，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.27%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升19.50%，較20249月首次減息前135.86點低位升18.65%，較20218191.34點歷史高位跌15.75%106日西沙新盤「SIERRA SEA」第2C(2)期公布首張價單105伙，港資銀行將按揭現金回贈大幅提高至2%，何文田佛光街豪宅地由嘉里建設(683)43.08288億元投得，7日紅磡新盤「首岸」第2期公布首張價單80伙，8日恒生指數再度失守24,000點關口，創3個月收市新低，10日油塘新盤「擎海I」首輪價單銷售200伙，對本地二手樓價的影響將於202610月底公布的CCL才開始反映。

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四區樓價「三升一跌」 九龍區連漲2

四區樓價呈「三升一跌」局面，九龍區CCL_Mass162.44點，按周漲1.57%，連升2周共1.62%，指數創20237月初後169周、逾3年新高。港島CCL_Mass164.90點，按周上揚0.83%，指數為20238月中後163(3)4高。新界西CCL_Mass144.60點，按周升0.39%，終止2周連跌，指數為202310月初後156(3)10高。

不過，新界東CCL_Mass173.38點，按周跌0.78%，指數上周反彈逾2%後回軟，為20239月初後160(3)10高。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass162.91點，按周漲0.7%，指數為20238月中後164(3)4高。CCL(中小型單位)161.11點，按周升0.64%，指數為20238月底後162(3)5高。CCL(大型單位)161.68點，按周上揚0.94%，指數為202310月中後155周、近3年第8高；上述三大指數同樣結束2周連跌回升。

2026年計，CCL暫時累漲11.86%CCL Mass上揚12.21%CCL(中小型單位)走高11.79%CCL(大型單位)12.2%，港島升17.65%，九龍上揚12.24%，新界東升9.31%，新界西漲8.94%

上周五(9)公布的指數，根據2026928日至104日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2026914日至20日簽臨時買賣合約，916日施政報告及《香港第一個五年規劃》，紅磡新盤「映匯」次輪價單銷售45伙沽32伙，17日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，北角新盤「皇璇」公布首張價單50伙，市建局土瓜灣道/榮光街發展計劃截收28份意向書當周的市況。

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