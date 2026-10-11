十大屋苑｜周末交投增至6宗 中原：市區新盤戰持續 二手交投氣氛平穩

據中原地產統計，十大屋苑本周末(10及11日)合共錄得6宗交投，較上周末多1宗或20%。當中沙田第一城錄得2宗表現最佳，康怡花園、美孚新邨、麗港城及新都城各錄1宗，而「零成交」屋苑按周降至5個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市區新盤戰持續，本周末有油塘新盤首輪推售，即日沽清200伙，發展商亦隨即加推單位應市，料反應繼續熱烈。紅磡新盤壓軸1期亦將於明日(12日)推售，鎖起市場部分購買力，令二手交投氣氛僅持平。未來數周仍有多個大型新盤接連開售，而且戰線正蔓延至新界區，料二手交投短期內平穩發展。