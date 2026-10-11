十大屋苑｜周末交投增至6宗 中原：市區新盤戰持續 二手交投氣氛平穩

據中原地產統計，十大屋苑本周末(10及11日)合共錄得6宗交投，較上周末多1宗或20%。當中沙田第一城錄得2宗表現最佳，康怡花園、美孚新邨、麗港城及新都城各錄1宗，而「零成交」屋苑按周降至5個。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市區新盤戰持續，本周末有油塘新盤首輪推售，即日沽清200伙，發展商亦隨即加推單位應市，料反應繼續熱烈。紅磡新盤壓軸1期亦將於明日(12日)推售，鎖起市場部分購買力，令二手交投氣氛僅持平。未來數周仍有多個大型新盤接連開售，而且戰線正蔓延至新界區，料二手交投短期內平穩發展。
康怡花園三房套呎售16377元
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為A 座高層12室，實用面積約710方呎，採三房一套間隔，望向西南翠綠開揚景致，議價後以1,162.8萬元易手，呎價約16,377元。他續指，屋苑本月成交量增至4宗，平均實用呎價約14,764元。
麗港城兩房693萬易手
中原地產東九龍麗港城首席分區營業經理洪金興說，藍田麗港城未受同區新盤開售影響，本月至今暫錄5宗買賣，平均實用呎價約12,428元。屋苑本周末錄得1宗交投，單位為24座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，坐向西方，景觀開揚，最新以693萬元易手，呎價約13,276元。據了解，原業主於2014年以510萬元買入單位，持貨約12年，現沽貨帳面獲利183萬元，單位期內升值約36%。
新都城兩房銀主盤508萬沽出
中原地產將軍澳新都城三期分行副區域營業經理張鎮邦稱，新都城本周末錄得1宗銀主盤成交，單位為2期10座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以508萬元沽出，呎價約13,994元。
同區用家448萬買沙田第一城兩房
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城本周末錄2宗買賣，包括本行促成的39座低層H室，單位實用面積約304方呎，採兩房間隔。原叫價458萬元，議價後以448萬元沽出，呎價約14,737元。新買家為同區用家，睇樓2星期即決定入市該址作新居。原業主於2010年以198萬元買入單位，持貨約16年轉售，帳面賺250萬元，物業期內升值近1.3倍。