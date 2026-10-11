豪宅承接力仍強勁！中原：第三季全港逾億元私樓買賣升至72宗 涉資逾132億｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區綜合市場資料顯示，2026年第三季全港一、二手市場逾億元成交錄72宗，涉資逾132.55億元。其中一手佔59宗，二手佔13宗。主要集中於港島區，佔約77.8%。較上季的68宗及139.47億元，本季成交宗數按季微升5.9%，金額則微減5%，反映豪宅承接力依然強勁。 何兆棠稱，第三季整體呈現「7至8月整固、9月量升回暖」的走勢。7月及8月受暑期季節性因素影響，成交步伐偏慢，連續兩個月均各錄18宗成交，然而，進入9月份市場明顯回溫，成交宗數按月倍增1倍至36宗，單月成交額按月大增31.2%至約53.33億元，反映買家入市步伐已重回正軌。

山頂南區第三季「價量」按季齊降 何兆棠續稱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區2026年第三季錄得15宗一手豪宅買賣成交，較上季的23宗減少34.8%，涉資15.49億元，較上季的39.28億元回落約60.6%。 二手市場方面，區內第三季共錄得29宗二手豪宅買賣(包括19宗分層、8宗洋房及2宗屋地)，宗數按季減少約43.1%。然而，受惠於高價屋地成交帶動，總成交金額錄得51.29億元，按季僅微跌約9.1%，與上季大致相若；每宗平均成交金額更由1.11億元急升至1.77億元。

總括而言，山頂南區2026年第三季一手及二手市場合共錄得44宗成交，涉資約66.78億元，對比第二季錄得的74宗及95.7億元，成交宗數及金額按季分別回落約40.5%及30.2%。 根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2026年第三季山頂南區繼續錄得不少逾億元大額成交，一、二手市場共錄得14宗逾億元成交，總金額約50.8億元，分別佔整體成交宗數及總成交金額的31.8%及76.1%。相比第二季錄得的29宗及70.81億元，成交宗數及總金額分別下跌51.7%及28.3%。不過，受大額成交帶動，每宗逾億元成交的平均金額不跌反升，由第二季約2.4億元增至第三季約3.6億元。

何兆棠分析指，第三季樓市交投放緩，主要受暑假傳統淡季及市場對息口走勢的憂慮影響，買家普遍持觀望態度，拖累整體交投及新盤銷售表現。然而，在大額成交及屋地帶動下，二手平均成交金額逆勢急升。本季資金來源多元，涵蓋海外及私募基金、主權基金與內地發展商。當中，部分內地發展商受內地禁賣樓花政策影響，加上部分基金難以購入學生宿舍項目，均轉而投資豪宅屋地，加上本地老牌家族看重舊物業的重建潛力及租務回報。多項因素帶動舊物業及屋地收購市場交投活躍，成為推高大額成交平均金額的主要原因。

大額豪宅租務承接力強勁 租務市場方面，山頂南區第三季錄得126宗租賃成交，涉資約1,552.7萬元，按季分別減少約27.2%及26.5%。按租金劃分，中高檔豪宅客源表現尤其強勁。月租10萬至19.99萬元的成交佔比升至47.62%，是自2021年第二季以來，佔比首度超越10萬元以下的類別(43.65%)；而月租20萬元或以上的頂級豪宅租賃則佔8.73%，反映大額豪宅租務需求依然殷切，市場承接力強勁。 新晉豪宅表現 貝沙灣、南灣、深灣9號及南區．左岸第三季交投明顯放緩，合共僅錄得27宗成交，涉資約8.04億元，按季分別顯著下跌55%及57.3%。當中以貝沙灣跌幅最為顯著，成交由第二季的38宗(13.67億元)大幅回落至第三季的12宗(3.97億元)。相反，南區．左岸展現抗跌力，由上季的1宗(0.37億元)增至本季的4宗(1.62億元)，是四個物業中唯一錄得成交宗數及金額均上升的項目。

何兆棠補充，第二季交投基數偏高，主要受惠於政府推出「遊艇旅遊綜合發展區」等利好政策刺激，帶動一波入市熱潮；隨着政策消息逐漸被市場消化，加上第三季適逢暑期傳統買賣淡季，致使相關屋苑交投出現調整。 由於港島南岸新盤於第二季已接近推售完畢，第三季區內主要以消化貨尾及標售特色戶為主，致使一手交投顯著回落，港島南岸第三季僅錄得約62宗一手買賣成交，涉資18.13億元。然而，2026年至今已累計錄得約562宗成交，總金額高達146.26億元，反映市場對優質分層豪宅的需求依然殷切。