SIERRA SEA第2C(2)期聯同新地會舉辦會員置業專題講座｜西沙新盤

講座邀請新地項目規劃、物業管理及商場團隊，以及測量、銀行和教育界專家，特設廣東話及普通話專場，從區域規劃、市場走勢、租務前景、項目設計、物業管理服務，按揭策略及教育配套等不同範疇拆解西沙機遇；同場亦介紹西沙GO PARK、GO PARK Aqua及GO PARK 2商場等生活配套，以及「雙站雙線」及11條貫穿港九新界巴士路線的交通優勢，呈現西沙兼具山與海的獨有自然景致、完善配套與交通便利的宜居價值。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(10日)聯同新地會舉辦會員置業專題講座，吸引眾多會員及準買家到場，現場反應熱烈。

不少參加者於講座後進一步查詢第2C(2)期的單位及銷售安排。發展商表示，是次講座有助準買家更全面了解項目規劃及西沙生活配套，現場反應理想，反映市場對「SIERRA SEA」持續關注。新地會稍後將於官方網站及社交平台分享講座精華及專家觀點，讓未能親臨現場的人士都能透過講座內容掌握「SIERRA SEA」及西沙的置業資訊。詳情請留意新地會最新公布。

項目昨日加推價單第2號，涉及53伙，涵蓋29伙兩房及24伙三房，單位實用面積介乎418至679方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由540.94萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,580元至15,483元，折實平均呎價約14,180元。售價及呎價最低單位為Emerald Avenue 第2座2樓J室，實用面積430方呎，屬兩房間隔，折實售價540.94萬元，折實呎價12,580元。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。