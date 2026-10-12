中原(工商舖)：9月工商舖買賣按月回升兩成 加息機會增促業主減價套現

本港工商舖市場經歷短期輕微調整後，上月展現出強韌的抗跌及調節力，9月份工商舖買賣交投迅速回溫，推動成交價量強勢反彈。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年9月份工商舖錄得約396宗買賣成交，按年上升逾三成，涉及成交金額約73.21億元，較去年同期更躍升約76.34%；兩者按月亦分別上升約20.73%及1.28倍。中原(工商舖)預期，市場預期加息周期逼近，業主不惜減價加快套現，實力買家亦趁勢入市尋寶，預料10月工商舖買賣市場將維持升勢。 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，9月份工商舖買賣市場錄得約396宗成交，按月及按年分別增加約20.73%及31.13%。而受月內多宗大手成交帶動，9月份買賣成交金額錄得約73.21億元，按月增加約1.28倍，按年亦錄得約76.34%升幅。在工商舖三大範疇中，寫字樓市場錄得約52宗買賣成交，按月及按年分別回落約23.53%及8.77%，惟月內市場錄得多宗全幢商廈成交，帶動成交金額按月大增近八成至約18.24億元，較去年同期則增加約11.71%。

潘志明指出，素有「收租王」之稱的永倫集團近年積極沽貨套現，新近又以約4.5億元出售長沙灣青山道412至420號永倫大廈全幢，總建築面積約83,698方呎，折合呎價約5,376元。翻查資料，該商廈於2023年完成翻新，並於2024年11月曾以叫價約7億元推出市場放售，最終減價至約2.5億元沽出，減幅約35.7%。然而，若以永倫集團早於2005年以約1.3億元購入該廈作計算，其持貨約21年帳面獲利約3.2億元，物業升值約2.5倍。