中原(工商舖)：9月工商舖買賣按月回升兩成 加息機會增促業主減價套現

本港工商舖市場經歷短期輕微調整後，上月展現出強韌的抗跌及調節力，9月份工商舖買賣交投迅速回溫，推動成交價量強勢反彈。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年9月份工商舖錄得約396宗買賣成交，按年上升逾三成，涉及成交金額約73.21億元，較去年同期更躍升約76.34%；兩者按月亦分別上升約20.73%及1.28倍。中原(工商舖)預期，市場預期加息周期逼近，業主不惜減價加快套現，實力買家亦趁勢入市尋寶，預料10月工商舖買賣市場將維持升勢。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，9月份工商舖買賣市場錄得約396宗成交，按月及按年分別增加約20.73%及31.13%。而受月內多宗大手成交帶動，9月份買賣成交金額錄得約73.21億元，按月增加約1.28倍，按年亦錄得約76.34%升幅。在工商舖三大範疇中，寫字樓市場錄得約52宗買賣成交，按月及按年分別回落約23.53%及8.77%，惟月內市場錄得多宗全幢商廈成交，帶動成交金額按月大增近八成至約18.24億元，較去年同期則增加約11.71%。
潘志明指出，素有「收租王」之稱的永倫集團近年積極沽貨套現，新近又以約4.5億元出售長沙灣青山道412至420號永倫大廈全幢，總建築面積約83,698方呎，折合呎價約5,376元。翻查資料，該商廈於2023年完成翻新，並於2024年11月曾以叫價約7億元推出市場放售，最終減價至約2.5億元沽出，減幅約35.7%。然而，若以永倫集團早於2005年以約1.3億元購入該廈作計算，其持貨約21年帳面獲利約3.2億元，物業升值約2.5倍。
工廈買賣市場升幅最顯著
潘志明稱，商舖及工商買賣市場於9月份亦同步回升。當中，工廈買賣市場升幅最為顯著，共錄得約264宗買賣成交，按月及按年同告上升逾四成；而成交金額則錄得約35.63億元，較上月大幅增加約2.92倍，與去年同期比較，錄得約1.59倍升幅。至於商舖買賣市場方面，9月份錄得買賣成交宗數約80宗，較上月增加約5.26%，比去年同期約60宗則上升約33.33%；成交金額錄得約19.34億元，按月及按年分別上升約50.17%及69.32%。
潘志明分析，美國聯儲局於9月份落實重啟加息，本港大型銀行雖未有跟隨調整息率，但市場普遍預期，聯儲局年底前或會再度加息，屆時本港息率或有機會跟隨調升。在加息周期持續逼近的預期下，部分業主憂慮加息影響後市表現，放盤態度轉趨更為積極，願意提供更大議價空間或調低叫價，以求趕及在加息周期前沽出物業。他相信，在物業叫價吸引的誘因下，一批實力投資者及用家將趁勢尋寶，無懼加息陰霾加快入市，預期10月份市場逾億元大手成交最為聚焦，料將進一步帶動整體成交金額持續向上攀升，買賣成交亦將維持平穩向上局面。