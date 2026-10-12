十大屋苑｜周末維持6宗買賣 利嘉閣：市場氣氛改善 業主買家續拉鋸

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，過去周末兩日十大屋苑二手睇樓量有所回升，加上外圍市場接連傳出利好消息，帶動市場氣氛改善。不過，由於業主對後市信心增強，與買家在議價空間上出現分歧，令二手市場交投持續膠著。同時，發展商積極推售新盤，並以具吸引力的開價策略搶佔市場，進一步分散二手市場購買力。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(10至11日)十大指標屋苑錄約6宗二手成交，與上一個周末(3至4日)的6宗比較，按周持平。

廖偉強續稱，美國與俄羅斯達成柴油供應協議，市場預期全球能源供應將趨穩定，有望帶動能源價格回落，紓緩通脹壓力，並預期刺激環球股市表現。受市場氣氛改善支持，業主對樓市前景看法轉趨正面，議價態度亦較以往強硬，與買家形成拉鋸局面。 另一方面，新盤市場持續主導大市，發展商推盤步伐積極，定價亦相當進取，成功吸納不少市場資金及購買力，令部分二手買家轉投一手市場。廖氏補充，在美伊談判進展仍存在不確定性的情況下，市場觀望氣氛未散，預料短期內十大屋苑二手成交量仍將於現水平反覆徘徊。

在剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，新界區表現最好，錄得3宗成交，全由沙田第一城包辦；而九龍區則錄得2宗成交，其中新都城及麗港城各錄得1宗；而港島區康怡花園暫時錄得1宗成交。