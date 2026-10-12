利嘉閣鄭健糧：新皇崗口岸5分鐘過關 北都發展再加速 沿線住宅市場長遠看俏

備受全港市民及工商界關注的深港跨境交通樞紐皇崗口岸周一(12日)正式投入服務，採用「合作查驗、一次放行」嶄新通關模式，提供24小時全天候旅客與客車通關安排，標誌着深港融合發展邁向新階段。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，皇崗口岸正式啟用不僅是深港跨境基建發展的重要里程碑，更標誌着兩地融合進入新階段。隨着24小時通關及「合作查驗、一次放行」安排落實，將進一步促進人流、資金流及資訊流往來，便利跨境商務活動，並配合北部都會區多項大型發展規劃，為區內經濟、人口及房地產市場帶來長遠正面作用。
鄭健糧指出，全新皇崗口岸採用嶄新「合作查驗、一次放行」模式，整體過關時間由舊有約30分鐘大幅縮減至約5分鐘，大幅提升過關效率，同時實現24小時全天候運作，進一步便利跨境商務、就業、求學及生活需求，推動深港兩地居民逐步融入「雙城生活圈」。隨着香港積極推進北部都會區發展，新田科技城、新田大學城等重點項目陸續落實，預期將吸引更多創科企業、高端人才及專業人士進駐，進一步促進區域經濟發展。
他稱，皇崗口岸作為北部都會區的重要門戶，未來配合北環線等大型運輸基建發展，可望產生顯著協同效應，進一步完善新界北交通網絡，拉近香港與大灣區核心城市的聯繫。交通便利度提升後，料可吸引更多跨境工作家庭、專才及投資者進駐區內，帶動住屋需求持續上升。
鄭健糧認為，受惠於人口流入及交通配套持續完善，鄰近鐵路站及口岸的住宅項目，尤其具實用間隔及合理入場門檻的中小型單位，長遠有望成為市場焦點，無論租賃或買賣需求均具增長潛力。
鄭健糧總結，新皇崗口岸正式開通不但有利深港兩地互聯互通，亦為北部都會區未來發展注入新動力。隨着基建、產業及人口政策逐步兌現，區內住宅市場有望受惠於長遠發展紅利，未來發展前景值得看高一線。