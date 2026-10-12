利嘉閣鄭健糧：新皇崗口岸5分鐘過關 北都發展再加速 沿線住宅市場長遠看俏

備受全港市民及工商界關注的深港跨境交通樞紐皇崗口岸周一(12日)正式投入服務，採用「合作查驗、一次放行」嶄新通關模式，提供24小時全天候旅客與客車通關安排，標誌着深港融合發展邁向新階段。 利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，皇崗口岸正式啟用不僅是深港跨境基建發展的重要里程碑，更標誌着兩地融合進入新階段。隨着24小時通關及「合作查驗、一次放行」安排落實，將進一步促進人流、資金流及資訊流往來，便利跨境商務活動，並配合北部都會區多項大型發展規劃，為區內經濟、人口及房地產市場帶來長遠正面作用。