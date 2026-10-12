擎海I部署周二上載次輪銷售安排 夥創興銀行推按揭貸款優惠｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」三房單位昨日(11日)招標發售，單日錄得12宗成交，套現逾1.44億元。越秀地產（香港）總經理李嘎表示，項目現時連同招標單位成交計算累沽212伙 ，套現逾12.38億元，銷情理想。

李嘎稱，項目昨日加推價單第3號，涉及194伙。扣除最高18%折扣優惠後，折實售價由418.01萬元起，折實呎價由13,012元起，折實平均呎價14,688元。有望明日(13日)公布銷售安排第2號。

發展商今日同步公布夥拍創興銀行為項目買家提供專屬按揭貸款優惠，創興銀行個人銀行部主管吳秀慧指出，凡於本月內簽署買賣合約、向越秀地產股份有限公司及/或其關聯公司直接購入「擎海」物業，並於本行申請按揭貸款的客戶，均屬本行特選客戶。即日起至今年12月31日的推廣期內，特選客戶成功申請本行樓宇按揭貸款，並於2027年6月30日或之前成功提取按揭貸款金額達100萬元或以上，即可享專屬按揭優惠。優惠包括首5年按一個月HIBOR加1.2厘，鎖息上限為最優惠利率(Prime)減2.55厘；其後按揭利率同為1個月HIBOR加1.2厘，鎖息上限為最優惠利率(Prime)減2.25厘。此外，合資格客戶更可享高達貸款額1.8%的現金回贈，以及高達1,288元的入伙利是，協助買家更靈活規劃置業及入伙安排。