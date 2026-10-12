SIERRA SEA第2C(2)期再加推 周六首輪價單發售142伙｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(12日)加推全新價單第3號，涉及53伙，維持最高15%折扣，折實售價由543.91萬元起，折實合價12,649元起。發展商同步上載銷售安排，將於本周六(17日)展開首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙；另有56伙安排於本周五(16日)以招標形式出售。

新地代理執行董事陳漢麟表示，3號價單涵蓋48伙兩房及5伙三房，單位實用面積介乎418至522方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由543.91萬至770.44萬元，折實呎價介乎12,649元至15,196元。他稱，項目將於本周四(15日)下午4時截票。