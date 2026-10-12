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出版：2026-Oct-12 16:58
更新：2026-Oct-12 16:58

SIERRA SEA第2C(2)期再加推 周六首輪價單發售142伙｜西沙新盤

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2C

陳漢麟表示，「SIERRA SEA」第2C(2)期首輪價單銷售將於本周四(15日)下午4時截票。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(12)加推全新價單第3號，涉及53伙，維持最高15%折扣，折實售價由543.91萬元起，折實合價12,649元起。發展商同步上載銷售安排，將於本周六(17)展開首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙；另有56伙安排於本周五(16)以招標形式出售。

新地代理執行董事陳漢麟表示，3號價單涵蓋48伙兩房及5伙三房，單位實用面積介乎418522方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由543.91萬至770.44萬元，折實呎價介乎12,649元至15,196元。他稱，項目將於本周四(15)下午4時截票。

至於周六首輪價單推售的142伙，包括100伙兩房及42伙三房，單位折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,517元至15,483元。當日將分AB兩組進行銷售，A組買家最少須購入24伙，B組則最少須購入12伙。另外56伙招標單位，涵蓋三房、四房，以及特色戶。

SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028328日。

即睇西沙SIERRA SEA 2C期最新資訊 (House730)

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