二手私宅買賣連升3季後回落 利嘉閣：第四季冀轉旺 全年宗數料創5年新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2026年第三季二手私宅市場在經歷此前連續三個季度的上升後出現回落，買賣登記量從高位跳水。展望第四季，隨著經濟續穩及樓市氣氛在低位徘徊後展現韌性，交投可望止跌回穩，全年整體表現勢創近五年最佳。根據土地註冊處最新數據，2026年第三季全港共錄得8,662宗二手私宅買賣登記，較第二季的13,743宗減少約37%，為近六季新低。季內成交總值錄得726.53億元，按季同樣回落約37%。至於今年第三季每宗平均售價約838.75萬元，按季微升約0.6%，並創近11季新高，反映在交投量調整之際，成交均價仍保持平穩。

按樓價劃分，2026年第三季9個樓價組別錄得全線下跌的格局。當中以1億元以上超豪宅組別錄得最大跌幅，季內僅得18宗登記，按季大跌45%；其次為1,001萬至1,200萬元組別，錄得419宗登記，按季挫43%。至於登記量最多者為400萬元或以下的細價組別，共錄得2,770宗登記，惟按季也跌30%。同期各區登記總額亦按季全面下調37%，港島、九龍及新界區分別錄得247.62億元、218.26億元及260.64億元。

將軍澳區買賣最活躍

按地區分析，從買賣最活躍的十個地區觀察，第三季各區登記量亦呈全面回落。將軍澳區雖然登記量按季大減45%至486宗，但仍力保榜首之位；緊隨其後的旺角/油麻地區錄476宗，按季減少41%；元朗區錄468宗，按季跌37%。至於跌幅最顯著的地區為土瓜灣區，季內錄得315宗登記，按季大跌52%。

十大活躍屋苑買賣按季少 40%

按屋苑劃分，今年第三季十大活躍成交屋苑買賣登記量合共錄得710宗，按季減少40%。季內登記量跌幅最大的屋苑為日出康城與太古城，兩者各錄得168宗及57宗登記，按季同告大減50%；其次匯璽亦挫49%，僅錄得43宗登記。至於日出康城雖登記量受壓，仍以168宗登記力壓愉景灣的104宗，蟬聯第三季最熱賣屋苑之首。至於其餘屋苑如嘉湖山莊、美孚新邨、沙田第一城、黃埔花園、NOVO LAND及海怡半島等按季登記量亦普遍錄得兩成至近四成不等的跌幅。