中原按揭王美鳳：9月新批按保連跌3個月 宗數創逾十年半新低｜樓市數據

根據香港按揭證券公司最新公布的數據，9月份新批按保數字及新取用按保數字均錄得跌幅。新批按保宗數按月跌8.2%至718宗；新批按保金額則按月跌7.2%至38億元。9月份新批宗數及金額均刷新近年低位，分別創下127個月(超過十年半)及93個月(近八年)以來的新低。同期，新取用按保宗數按月急跌25.2%至413宗；新取用金額按月跌25.7%至23億元；宗數及金額均創半年新低。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，9月份新取用宗數錄得逾25%跌幅，主要是由於新取用數字主要屬於上會後的紀錄，反映之市況相對滯後，跌幅主要反映年中的樓市整固期，期間按揭申請跟隨回落，與上半年旺市水平相差較大，故錄得較明顯跌幅。平均新取用按保貸款金額約為558萬元，按月回跌約4萬元(跌幅約0.7%)，其中一手物業佔比為23%，二手物業佔比為77%。

累計數據顯示，2026年首九個月新批按保宗數錄得9,707宗，金額錄得531億元，分別較去年同期減少22.3%及14.8%。至於首九個月新取用按保方面，新取用按保宗數共錄得4,433宗，按年減少18.1%，金額則按年減少11.2%至237億元。 第三季新批按保創 42 個季度新低 新取用按保升一季後反跌 王美鳳指出，第三季按保數字齊跌，主要反映年中樓市進入階段性整固期，7月至8月份交投相對減少，令市場觀望氣氛轉濃；加上自樓按政策全面放寬，銀行按揭成數上限恢復至七成，以及市場上非按保用家(如投資客)的入市比例上升，導致市場整體對高成數按揭保險的依賴及需求出現結構性減少；在上述因素下，影響按保數字在第三季錄得整體跌幅。