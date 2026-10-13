熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-13 06:00
更新：2026-Oct-13 06:00

油麻地KASA全幢放售 意向價4.5億 上層獲承租作學生宿舍

分享：
KASA

KASA樓高15層，總建築面積約37,228方呎，意向價約4.5億元。(第一太平戴維斯提供)

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開出售九龍油麻地彌敦道487489KASA，物業樓高15層，總建築面積約37,228方呎，意向價約4.5億元。

是次出售物業地下設有3個商舖，1樓至14樓由學生住宿營運商Kudian承租作學生宿舍用途，共提供162間客房。

物業坐落於彌敦道，毗鄰油麻地港鐵站，步行約30秒即可到達港鐵站出口，前往本港多間主要高等教育院校車程僅約1015分鐘，周邊配套成熟，提供交通、日常購物、零售、餐飲及社區服務等設施，可充分滿足長住學生的生活所需，支持穩定住宿需求。

預計回報率約4.5

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現時投資市場氣氛仍然審慎，具備穩定租金收入及清晰現金流的資產尤其受到市場關注。KASA項目上層由Kudian 承租，設有為期8年的包租安排，連同地下商舖，預計回報率約4.5厘。有關安排讓買家可更有效掌握持有期間的收入表現，同時減少直接面對住宿營運波動所帶來的不確定性。對投資者而言，上層包租與地下零售部分可作獨立部署，在享有現有租金收入的同時，亦可透過商舖重新招租及優化租戶組合，逐步釋放物業的增值潛力。

第一太平戴維斯投資部資深助理董事張竣先生指，政策方面，《2026年施政報告》指出，「城中學舍計劃」已有41宗申請獲確認資格，政府亦計劃於本財政年度推出首幅學生宿舍用地，反映市場對學生住宿發展的支持及長遠需求前景。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

金管局收銀車時間表2026年7月至10月｜（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年7月至10月｜觀塘區及東區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年7月至10月｜沙田區及荃灣區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年7月至10月｜灣仔區及油尖旺區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜東區及元朗區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜荃灣區及西貢區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜黃大仙區及北區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜屯門區及觀塘區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜油尖旺區及沙田區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜南區及大埔區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜中西區及離島區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜深水埗區及觀塘區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜九龍城區及灣仔區（am730製圖） 金管局收銀車時間表2026年10月至12月｜黃大仙區及葵青區（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務