油麻地KASA全幢放售 意向價4.5億 上層獲承租作學生宿舍

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開出售九龍油麻地彌敦道487至489號KASA，物業樓高15層，總建築面積約37,228方呎，意向價約4.5億元。
是次出售物業地下設有3個商舖，1樓至14樓由學生住宿營運商Kudian承租作學生宿舍用途，共提供162間客房。
物業坐落於彌敦道，毗鄰油麻地港鐵站，步行約30秒即可到達港鐵站出口，前往本港多間主要高等教育院校車程僅約10至15分鐘，周邊配套成熟，提供交通、日常購物、零售、餐飲及社區服務等設施，可充分滿足長住學生的生活所需，支持穩定住宿需求。
預計回報率約4.5厘
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現時投資市場氣氛仍然審慎，具備穩定租金收入及清晰現金流的資產尤其受到市場關注。KASA項目上層由Kudian 承租，設有為期8年的包租安排，連同地下商舖，預計回報率約4.5厘。有關安排讓買家可更有效掌握持有期間的收入表現，同時減少直接面對住宿營運波動所帶來的不確定性。對投資者而言，上層包租與地下零售部分可作獨立部署，在享有現有租金收入的同時，亦可透過商舖重新招租及優化租戶組合，逐步釋放物業的增值潛力。
第一太平戴維斯投資部資深助理董事張竣先生指，政策方面，《2026年施政報告》指出，「城中學舍計劃」已有41宗申請獲確認資格，政府亦計劃於本財政年度推出首幅學生宿舍用地，反映市場對學生住宿發展的支持及長遠需求前景。