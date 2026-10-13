油麻地KASA全幢放售 意向價4.5億 上層獲承租作學生宿舍

預計回報率約 4.5 厘

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現時投資市場氣氛仍然審慎，具備穩定租金收入及清晰現金流的資產尤其受到市場關注。KASA項目上層由Kudian 承租，設有為期8年的包租安排，連同地下商舖，預計回報率約4.5厘。有關安排讓買家可更有效掌握持有期間的收入表現，同時減少直接面對住宿營運波動所帶來的不確定性。對投資者而言，上層包租與地下零售部分可作獨立部署，在享有現有租金收入的同時，亦可透過商舖重新招租及優化租戶組合，逐步釋放物業的增值潛力。