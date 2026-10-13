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出版：2026-Oct-13 15:00
更新：2026-Oct-13 15:00

火炭旭禾苑一房自由市場價460萬沽 6年轉手賺價70%｜二手居屋成交

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中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，近期市場氣氛持續正面，買家積極入市，其中火炭居屋旭禾苑剛錄本月首宗買賣，單位為中層01宗，實用面積約377方呎，一房間隔，日前議價後以自由市場價460萬元沽出，呎價約12,202元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，間隔合用，少有放盤，即買入單位自用。原業主於2020年以271萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面獲利189萬元，單位期內升值約69.7%

資料顯示，旭禾苑位於火炭坳背灣街23號，於2020年入伙，提供836個單位。

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