33清水灣1期首推73伙周四起招標發售 利嘉閣莊鎔溶：位置便利料吸換樓客｜牛池灣新盤

莊鎔溶稱，由於東九龍已經一段時間未有大型全新綜合項目登場，加上「33清水灣」鄰近港鐵站，市場期待已久，預計今次會吸引換樓客、專才及投資者入市，標售反應值得期待。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期上載首份銷售安排，推出73伙於本周四(15日)起以招標形式出售，招標期至今年12月31日。

是次招標發售單位實用面積介乎543至1,039方呎，戶型涵蓋三房及四房。招標文件中顯示，可選用90天現金付款或建築期付款計劃，當中即供買家若可提前於臨時合約後60天付清樓價可享成交金額1%的「提前付清樓價現金回贈優惠」。另外，買家可獲利優先認購1個私家車停車位。

利嘉閣地產中九龍高級分區董事莊鎔溶稱，項目自上周五(9日)正式開放示範單位以來，現場連日參觀人流不絕，不排除發展商採取惜售策略，按市場反應再分批推售，料成為第四季東九龍一手樓的市場焦點。