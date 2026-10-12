熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-12 22:15
更新：2026-Oct-12 22:15

33清水灣1期首推73伙周四起招標發售 利嘉閣莊鎔溶：位置便利料吸換樓客｜牛池灣新盤

分享：
33

莊鎔溶稱，由於東九龍已經一段時間未有大型全新綜合項目登場，加上「33清水灣」鄰近港鐵站，市場期待已久，預計今次會吸引換樓客、專才及投資者入市，標售反應值得期待。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期上載首份銷售安排，推出73伙於本周四(15)起以招標形式出售，招標期至今年1231日。

是次招標發售單位實用面積介乎5431,039方呎，戶型涵蓋三房及四房。招標文件中顯示，可選用90天現金付款或建築期付款計劃，當中即供買家若可提前於臨時合約後60天付清樓價可享成交金額1%的「提前付清樓價現金回贈優惠」。另外，買家可獲利優先認購1個私家車停車位。

利嘉閣地產中九龍高級分區董事莊鎔溶稱，項目自上周五(9)正式開放示範單位以來，現場連日參觀人流不絕，不排除發展商採取惜售策略，按市場反應再分批推售，料成為第四季東九龍一手樓的市場焦點。

莊鎔溶指，「33清水灣」樓高約230米，屬東九龍最高住宅項目之一。是次招標單位分布於2962樓，並集中在ACF室，實用面積介乎5431,039方呎，主打三房至四房，足以滿足不少換樓客的需求。她續指，由於東九龍已經一段時間未有大型全新綜合項目登場，加上項目鄰近港鐵站，市場期待已久，預計今次會吸引換樓客、專才及投資者入市，標售反應值得期待。

33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期設361伙，單位實用面積介乎4702,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為20271211日。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務