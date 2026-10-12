見頂回軟！中原城市租金指數CRI結束9個月升勢 第三季整體租金漲2.66%｜樓市數據

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報144.28點，按月跌0.37%。CRI(中小型單位)報140.54點，按月跌0.41%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊終止9個月連升，同樣連續7個月破頂後回軟，均仍為歷史次高。CRI(大型單位)報122.19點，按月升0.58%，連升5個月共5.86%，指數連續5個月創歷史新高。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年9月份中原城市租金指數CRI最新報138.19點，按月跌0.29%。租金結束9個月升勢，反映暑期租賃旺季結束，CRI連續7個月創歷史新高後回軟，但仍為歷史次高。受惠用家剛性需求支持，相信第四季租金在高位窄幅徘徊。第三季CRI累漲2.66%，升幅為2024年第三季後8個季度以來最大，連升7季共12.19%。

四區租金三跌一升。港島CRI_Mass報133.86點，按月跌0.13%，終止8個月連升，指數連續6個月破頂後回軟，仍為歷史次高。九龍CRI_Mass報130.92點，按月挫0.82%，終止2個月連升，指數連續2個月破頂後回軟，仍為歷史次高。新界西CRI_Mass報165.81點，按月回落0.2%，指數上月破頂後回軟，仍為歷史次高。

在128個CRI大型成份屋苑中，9月份有110個、即85.9%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金比今年6月錄得上升，九龍佔32個，新界東28個，新界西27個，港島23個。第三季租金升幅超過10%的有9個屋苑，全屬二線屋苑，包括浪翠園飆19.46%，海翠花園漲13.05%，和富中心上揚11.76%，嵐山升11.65%，新元朗中心升11.42%，御皇庭走高11.39%，翰林峰漲11.2%，蝶翠峰上揚10.8%及沙田中心升10.24%。傳統主要大型一線屋苑租金升幅明顯較少，不足半成，美孚新邨升4.33%，沙田第一城漲4.05%，太古城上揚1.65%，嘉湖山莊增1.08%。

至於22個豪宅成分屋苑，今年第三季有20個(即90.9%)屋苑租金錄得上升。其中有5個豪宅屋苑呎租升幅高於10%，分別為陽明山莊上揚19.8%，會展中心會景閣漲12.29%，又一居飆11.28%，君頤峰升10.59%及嘉富麗苑升10.42%。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取150個中原城市指數成份屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。