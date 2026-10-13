首輪538萬入場 SIERRA SEA 2C(2)期再加推 周六開賣

一手氣氛向好，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期昨加推全新3號價單共53伙，維持最高15%折扣，折實價543.91萬元起，折實呎價12,649元起。項目同步落實首輪銷售安排，周六以價單形式開賣142伙，折實價由538.22萬元起；另有56伙則安排於周五以招標形式出售。
新地代理執行董事陳漢麟指，新加推的3號價單涵蓋48伙兩房及5伙三房，實用面積418至522方呎。扣除最高15%折扣，折實價543.91萬至770.44萬元，折實呎價12,649元至15,196元，折實平均呎價約14,518元。
周四下午4時截票
至於周六首輪價單推售單位包括100伙兩房及42伙三房，折實價538.22萬至971.72萬元，折實呎價12,517至15,483元，折實平均呎價14,105元。當日將分A、B兩組進行銷售，A組買家最少須購入2至4伙，B組則最少須購入1至2伙。項目將於本周四下午4時截票。
另招標出售的56伙，包括28伙三房及四房標準戶，以及全數28伙頂層及低層特色戶。
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擎海I累沽212伙
越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」部署日內公布銷售安排第2號，越秀地產(香港)總經理李嘎稱，項目累沽212伙 ，套現逾12.38億元。「擎海」最新宣布夥拍創興銀行為買家提供專屬按揭貸款優惠。
創興銀行個人銀行部主管吳秀慧指，即日起至今年12月31日，特選客戶成功申請並於2027年6月30日或之前成功提取按揭貸款金額100萬元或以上，即可享首5年按一個月HIBOR加1.2厘，鎖息上限為最優惠利率(Prime)減2.55厘。另合資格客戶可享高達貸款額1.8%現金回贈及1,288元入伙利是。