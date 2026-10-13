首輪538萬入場 SIERRA SEA 2C(2)期再加推 周六開賣

一手氣氛向好，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期昨加推全新3號價單共53伙，維持最高15%折扣，折實價543.91萬元起，折實呎價12,649元起。項目同步落實首輪銷售安排，周六以價單形式開賣142伙，折實價由538.22萬元起；另有56伙則安排於周五以招標形式出售。

新地代理執行董事陳漢麟指，新加推的3號價單涵蓋48伙兩房及5伙三房，實用面積418至522方呎。扣除最高15%折扣，折實價543.91萬至770.44萬元，折實呎價12,649元至15,196元，折實平均呎價約14,518元。

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