擎海I周六次輪價單發售220伙 折實最平384萬 另推18伙三房標售｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」今日(13日)公布銷售安排第2號，落實於本周六(17日)進行次輪銷售238伙，當中以價單形式發售220伙，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬元起，折實呎價由13,012元起；另於周日(18日)起以招標形式推售18伙「珍藏大戶系列」三房單位。

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，以價單形式推售單位涵蓋128伙一房及92伙兩房，實用面積介乎285至510方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬至814.01萬元，折實呎價介乎13,012元至16,171元。入場單位8為第5座3樓C室，實用面積285方呎，屬一房間隔，折實售價384.01萬元，折實呎價13,474元。