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地產
出版：2026-Oct-13 17:26
更新：2026-Oct-13 17:26

擎海I周六次輪價單發售220伙 折實最平384萬 另推18伙三房標售｜油塘新盤

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擎海I次輪將於本周四(15日)下午2時正截收購樓意向登記。

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」今日(13)公布銷售安排第2號，落實於本周六(17)進行次輪銷售238伙，當中以價單形式發售220伙，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬元起，折實呎價由13,012元起；另於周日(18)起以招標形式推售18伙「珍藏大戶系列」三房單位。

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，以價單形式推售單位涵蓋128伙一房及92伙兩房，實用面積介乎285510方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬至814.01萬元，折實呎價介乎13,012元至16,171元。入場單位8為第53C室，實用面積285方呎，屬一房間隔，折實售價384.01萬元，折實呎價13,474元。

暫錄近4.1萬票 周四下午2時截票

李嘎指，項目次輪銷售將於周六上午9時正式展開，當日將設兩個AB兩組銷售，當中A組別提供91伙，買家須購入最少2伙但不多於4伙；而B組別提供129伙，買家可購入12伙。兩個組別均以抽籤形式發售，並將於本周四(15)下午2時正截收購樓意向登記。他續指，項目截至今日中午累收近4.1萬票，超額認購約185倍。

至於以招標形式發售的全新「珍藏大戶系列」三房單位，實用面積介乎714721方呎。「擎海I」自上周六進行首輪銷售以來，3天累售212伙，套現逾12.38億元。

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242721方呎。項目預計關鍵日期為20281230日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。

即睇油塘擎海I最新資訊 (House730)

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