SIERRA SEA第2C(2)期首輪暫收逾1.3萬票 夥中銀香港推「特優先P後H」按揭優惠｜西沙新盤

中國銀行(香港)個人金融產品部副總經理(貸款)劉寶萍稱，特意為今期買家提供專屬「特優先P後H」按揭計劃，首2或3年息率低至最優惠利率(P)減2.32厘(即為2.68厘)，另送1年旅遊保險作額外禮遇。

陳漢麟指，是次收票當中，不乏之前期數的買家入票，自住或投資用途均有，而項目最新夥中銀香港(2388)為買家推出按揭計劃優惠。

SIERRA SEA第2C(2)期周六首輪價單推售的142伙，包括100伙兩房及42伙三房，扣除最高15%折扣，單位折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,517元至15,483元。當日將分A、B兩組進行銷售，A組買家最少須購入2至4伙，B組則最少須購入1至2伙。另外56伙招標單位，涵蓋三房、四房，以及特色戶。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。