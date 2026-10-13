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出版：2026-Oct-13 17:41
更新：2026-Oct-13 17:41

SIERRA SEA第2C(2)期首輪暫收逾1.3萬票 夥中銀香港推「特優先P後H」按揭優惠｜西沙新盤

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SIERRA SEA第2C(2)期夥中銀香港為買家推出「特優先P後H」按揭計劃。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期收票反應熱烈，新地代理執行董事陳漢麟表示，截至昨日(12)累錄超過1.3萬票，以價單發售142伙，超額認購逾90倍，對周六銷情充滿信心。

陳漢麟指，是次收票當中，不乏之前期數的買家入票，自住或投資用途均有，而項目最新夥中銀香港(2388)為買家推出按揭計劃優惠。

中國銀行(香港)個人金融產品部副總經理(貸款)劉寶萍稱，特意為今期買家提供專屬「特優先PH」按揭計劃，首23年息率低至最優惠利率(P)2.32(即為2.68)，另送1年旅遊保險作額外禮遇。

SIERRA SEA2C(2)期周六首輪價單推售的142伙，包括100伙兩房及42伙三房，扣除最高15%折扣，單位折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,517元至15,483元。當日將分AB兩組進行銷售，A組買家最少須購入24伙，B組則最少須購入12伙。另外56伙招標單位，涵蓋三房、四房，以及特色戶。

SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028328日。

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