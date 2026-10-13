長實錦田項目命名「萬芊」提供327伙 創新戶型2房洋房

至於242個分層住宅單位，戶型涵蓋1房至2房間隔，實用面積介乎238至448呎，當中逾五成半為1房戶型，2房單位則佔約四成，並設連花園及連天台之特色戶。預計於2027年12月底落成。

85幢花園洋房實用面積介乎497至1030呎，提供2房至4房戶型，當中逾六成為3房戶型，逾三成為2房戶型，並設有4幢4房戶型洋房，而其中一幢4房戶型洋房為獨立屋戶型。

由長江實業發展，位於錦田的全新住宅項目正式命名為「萬芊 Montage」。項目鄰近鐵路站及北都區域。長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，「萬芊Montage」合共提供327個住宅物業，包括242個分層單位及85幢花園洋房。

楊桂玲補充，項目軟銷工作即將展開，位於尖沙咀港景匯的售樓處及示範單位準備工作亦已進入最後階段，最快下星期內會上載樓書及開放展銷廳。被問到定價策略，楊桂玲指，考慮到萬芊的獨特性，兩房洋房較難在市場上找到同類比較，坦言不會有「深水炸彈」。

對樓市持樂觀態度 將推出啟德新盤花語海

被問到對樓市走勢有何看法，長江實業執行董事趙國雄表示，樓市正逐漸平穩，商業房地產亦慢慢恢復，長遠對樓市有信心。旗下啟德新盤花語海亦已獲批預售，預料將緊接萬芊銷售後推出。