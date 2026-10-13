Central Yards｜第1期設30萬呎零售空間 知名設計師Kim Jones個人品牌旗艦店成首個租戶進駐

「Central Yards」零售部分設有五個標誌性複式概念店，KIM JONES全球首間旗艦店將進駐其中之一，坐擁維多利亞港廣闊景致。店舖面積約4,000方呎，橫跨兩層樓面，設有開放式露台、內部樓梯及連接室內外空間的入口，為品牌打造別具特色的零售體驗空間，展現其創意視野及品牌理念。

恒基兆業地產主席李家誠表示，KIM JONES全球首間旗艦店進駐Central Yards，不僅標誌著項目邁向重要里程碑，亦彰顯香港作為全球創意與文化交流樞紐的重要地位。

李家誠太太徐子淇今日亦現身與Kim Jones對談，她認為Kim Jones「不單止做時裝，更是在塑造文化(shape culture)」，對於其品牌選擇落戶Central Yards設全球首間門市感到好榮幸，顯示對香港市場一個信心，亞洲尤其是香港具備龐大市場潛力，亦是一個橋樑去連接東西方文化，在此設立據點可以有效觸及更廣闊的市場。她十分期待對方在香港發揮其設計魅力，並以香港成為該品牌旗艦店的「第一個家」感到高興及自豪。

「Central Yards」第1期項目零售空間覆蓋地下至三樓樓層，由國際知名建築事務所AL_A以維多利亞港的流動波浪形態設計；位於一樓的複式概念店以「海洋、陸地及天空」為設計靈感，特色天花糅合綠化景觀，中央中庭則巧妙將「天空」意象引入室內，打造沉浸式的零售空間。

「Central Yards」同時設有前所未有的大型開放空間、全港唯一私營百老匯大劇院，以及十二個世界級戶外活動場地，並透過期間限定商店、文化市集及季節性節慶活動，呈獻豐富多元的文化、藝術及社區場所，將中環新海濱打造為全天候、多元化的世界級目的地，吸引本地市民及來自世界各地的旅客到訪。至於「Central Yards」第2期將於2032年落成啟用。