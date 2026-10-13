Central Yards｜橫向建築設計與李家誠細個「忽發奇想」有關 恒地對香港一份心意

恒基地產(012)旗下中環新海濱項目「Central Yards」第1期預計於2027年開幕，第2期則將於2032年落成啟用。項目有別於傳統摩天大樓設計，而是採用橫向建築設計。 恒基兆業地產主席李家誠表示，記得20年前IFC國際金融中心落成，其摩天大廈改寫城市的天際線，而即將落成的「Central Yards」會為香港改寫新一篇。他說自己「細個成日諗，點解起一幢大廈一定要鬥高咁先至進步？可唔可以將呢座大廈打橫起嘅呢？」而今日的答案「係可以嘅」，「Central Yards」將會是中環最長大型橫向的建築，橫跨400米連結中環與維港，重新塑造香港的天際線，並全面提升中環綠化空間，擁有全港最大空中花園佔地16萬方呎，同時代表恒基對香港的承諾。

李家誠稱，「Central Yards」屬於一個有溫暖、有內涵、有創意的地方，不止是一個地產項目，亦是集團對香港的一份心意，希望為這座城市打造全港最長的大型橫向商業地標。

「Central Yards」以「The Bridge」為核心設計理念，連繫中環核心社區、國際金融中心商場及維港海濱長廊，融合商業、文化與社區。透過藝術與創新富設計的空間規劃，將「Central Yards」打造為城市日夜新熱點。 「Central Yards」同時設有前所未有的大型開放空間、全港唯一私營百老匯大劇院，以及十二個世界級戶外活動場地，並透過期間限定商店、文化市集及季節性節慶活動，呈獻豐富多元的文化、藝術及社區場所，將中環新海濱打造為全天候、多元化的世界級目的地，吸引本地市民及來自世界各地的旅客到訪。