西貢全海景屋地放售 具重建潛力 意向價2億

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售位於西貢傳統豪宅地段竹洋路99號之大型全海景住宅項目，意向價2億元放售，以總實用面積約12,345方呎計算，呎價約1.62萬元。物業坐落西貢優質住宅區，坐擁開揚海景及翠綠山景，環境清幽恬靜，屬近年市場上極為罕有整體出售兼具重建潛力的豪宅住宅項目。 是次出售物業地盤面積約3萬方呎，目前由8幢獨立洋房組成，總實用面積約12,345方呎，每幢洋房均設有私人花園及獨立車庫。除住宅部分外，項目亦設有康樂設施，包括一個約17米長的戶外泳池及室內壁球場，進一步提升項目的居住體驗及資產價值。

項目位處西貢竹洋路優質住宅地段，鄰近WM酒店，距離西貢市中心僅數分鐘車程，可便捷連接區內完善的餐飲、購物及生活配套，同時享有遠離市區的寧靜居住環境。住戶可飽覽遼闊海景及自然山景，私隱度極高，是市場上難得兼具景觀、私隱及便利性的豪宅物業。