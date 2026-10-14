西貢全海景屋地放售 具重建潛力 意向價2億

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售位於西貢傳統豪宅地段竹洋路99號之大型全海景住宅項目，意向價2億元放售，以總實用面積約12,345方呎計算，呎價約1.62萬元。物業坐落西貢優質住宅區，坐擁開揚海景及翠綠山景，環境清幽恬靜，屬近年市場上極為罕有整體出售兼具重建潛力的豪宅住宅項目。
是次出售物業地盤面積約3萬方呎，目前由8幢獨立洋房組成，總實用面積約12,345方呎，每幢洋房均設有私人花園及獨立車庫。除住宅部分外，項目亦設有康樂設施，包括一個約17米長的戶外泳池及室內壁球場，進一步提升項目的居住體驗及資產價值。
項目位處西貢竹洋路優質住宅地段，鄰近WM酒店，距離西貢市中心僅數分鐘車程，可便捷連接區內完善的餐飲、購物及生活配套，同時享有遠離市區的寧靜居住環境。住戶可飽覽遼闊海景及自然山景，私隱度極高，是市場上難得兼具景觀、私隱及便利性的豪宅物業。
適合作為超級豪宅發展用地
項目除可保留現狀作長線收租投資外，更為市場提供難得的重建及資產增值機會，根據現有規劃條件及地盤布局，項目重建發展潛力極高，適合不同類型買家及投資者部署。以目前地盤規模而言，項目具備重建為約3至4幢精品獨立洋房的發展潛力，每座約3,000至4,000方呎，每幢均可配置私人泳池、花園、車位及天台等高端配套，打造區內罕有的新一代低密度豪宅項目。
除此之外，項目亦適合作為超級豪宅發展用地。新買家可考慮重建為一座總樓面面積約12,000方呎的豪華私人府第，配置大型私人花園、泳池、私人影院、酒窖、健身室及康樂設施等，打造媲美山頂、深水灣及淺水灣頂級豪宅級別的地標式家族府邸。隨著近年家族辦公室及超高淨值人士對大型獨立住宅需求不斷增加，此類可度身訂造的豪宅地盤於市場上極為稀缺。
世邦魏理仕香港資本市場部副董事戴震冲表示，物業現以意向價2億元放售。按現有總實用面積計算，每方呎實用呎價約1.62萬元。相較西貢及清水灣區近年優質豪宅及洋房成交水平，是次叫價極備吸引力。若從重建角度分析，每平方呎樓面地價亦具相當競爭力。香港市場上可供整體出售的大型低密度住宅地盤一直十分稀缺，具備重建潛力的大型豪宅項目更顯珍罕。竹洋路99號不但擁有現有資產價值及租務基礎，更具備重新規劃發展的空間。