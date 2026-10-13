滿．意推「先住後付」計劃 成交期長達540日｜愉景灣新盤

由香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣「滿．意」自9月公布首張銷售安排後連錄高價成交，最高成交呎價達18,238元，為愉景灣全新豪宅市場奠定新指標。承著《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》銳意強化國際高端人才集聚高地建設，項目推出全新付款計劃，香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，買家僅需於30日內累付樓價8%(包括於簽署臨時買賣合約支付樓價5%的訂金、簽署正式買賣合約時支付樓價1%的許可保證金，及再於30日內支付樓價2%的訂金)，即可於第35日起迅速提前入住「滿．意」。

陳永盟指，買家其後只需每90天支付樓價0.75%的金額及樓價0.75%佔用許可費便可持續入住，而樓價餘款的付款期最長可達540日，期間所有已支付的許可保證金及佔用許可費更可用作支付樓價餘款。

中信泰富物業代理董事李肇文稱，為進一步回饋把握先機購入「滿．意」單位的買家，此全新付款計劃內特別設有「提前成交現金回贈優惠」，按不同長度之成交期，買家最高可享樓價3%現金回贈。買家既可善用最長540日付款期，按個人事業發展、按揭進度及財富管理需要，自主掌握置業節奏；亦可選擇提早付清樓價，鎖定更優厚的現金回贈。